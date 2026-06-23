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さらば青春の光・森田哲矢と、ポップスピアニストのハラミちゃんが音楽アーティストを招き、“ついついやってしまう言動”からゲストの知られざるパーソナリティーを紐解いていく月イチの音楽トークバラエティ「音バナ♪ついつい」（ABCテレビ）。6月21日（日）放送回には、シンガーソングライターの川崎鷹也をゲストに迎えた。

【TVer】川崎鷹也が「自分で言うのもなんですけど…」と明かしたのは！？

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川崎鷹也は、ハスキーで美しい歌声と癖になるメロディーラインが魅力のシンガーソングライター。実体験の恋愛を歌詞とメロディーに乗せた楽曲「魔法の絨毯」がSNSで脚光を集めストリーミングで4億再生を突破するなど大ヒットを記録している。共演経験のあるハラミちゃんは、川崎を「フェスでも積極的にみんなとしゃべっている、陽キャで“コミュ強”。うらやましい」と評する。そんな川崎鷹也の“ついつい”エピソードとは？



♪大ヒット曲「魔法の絨毯」誕生秘話

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「魔法の絨毯」がSNSで火がつき大ヒットしたのは2020年。歌手になるため栃木から上京したが、「東京は甘くなくて。上の子が生まれたばかりだったし、音楽で飯が食えずにサラリーマンをしていた。親父としてどうなん？と音楽を辞めようと思っていた」と当時を振り返る。

そんな時に、『魔法の絨毯』がいきなりTikTokでバズり「これで養えるかわからん。会社を辞めてみようかと思ってるんだけど、どう？」と音楽に専念することを相談した川崎に、奥さんは「いいんじゃない？ もしダメだったら、家族3人でダンボールで暮らそうよ」と返答。川崎は次の日には会社に辞表を出したという豪快エピソードを語った。

奥さんは、曲作りにおいても頼りになる存在。音楽に造詣が深くないからこそ、川崎が迷ったときに“リアル”で“的確”な言葉をくれるという。この奥さんとのリアルな恋愛事情を歌にしたのが「魔法の絨毯」だ。2016年にこの曲を作ってすぐに聴かせた時、奥さんは「これ、めっちゃいいよ！ この曲でMステに出ると思う」と既に予言したのだそう。ほかにも、川崎が家で“ついつい”やってしまって奥さんに詰められるプライベートエピソードも番組で披露した。



♪スタッフからのタレコミ“ついつい”でポンコツ発覚

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“ついつい”を語るコーナーでは、スタッフからのタレコミで、川崎の記憶力のポンコツぶりが分かる「勘違いMC事件」が暴露された。初のライブ会場のMCで「この会場2回目だよね」と言い、ファンからツッコミが入ることも「よくあります」と川崎。初対面の人にも同様の勘違いをよくするといい、MCのさらば・森田が共感。森田はその対処法を伝授するが、そのせいで女性にナンパだと思われたエピソードを明かして笑いを集めた。

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ハラミちゃんがゲストの音楽を分析するコーナーでは、「パッと開いたような感覚になる」という「愛の6度」を「魔法の絨毯」を用いて解説。「普段から即興で曲を作っている」という川崎が、キーワードに沿った楽曲を即興で作りスタジオで生披露。ハラミちゃんとのセッションで美声を響かせた。

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音楽トークバラエティ「音バナ♪ついつい」（ABCテレビ）は、毎月1回深夜放送。ゲストの“ついつい”エピソードを深堀るちょこっとトーク「音バナ♪ついついミニ」は、毎週火曜 深夜0時17分から放送。どちらもTVerで無料見逃し配信あり。



