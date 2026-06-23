・「初夏の野菜、好きなのどれ？」の結果は…

・1位 トマト 46%

・2位 きゅうり 27%

・3位 ナス 19%

・4位 ズッキーニ 6%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「初夏の野菜、好きなのどれ？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「初夏の野菜、好きなのどれ？」