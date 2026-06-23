「初夏の野菜、好きなのどれ？」＜回答数40,184票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第569回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「初夏の野菜、好きなのどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「初夏の野菜、好きなのどれ？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ホックホク！ズッキーニの天ぷら
【材料】（2人分）
ズッキーニ 1本
小麦粉 適量
<衣>
小麦粉 適量
溶き卵 1/2個分
冷水 適量
揚げ油 適量
塩 適量
【下準備】
1、ズッキーニは両端を切り落として長さを半分に切り、さらに縦4等分に切り、小麦粉を薄くまぶす。
2、＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。
【作り方】
1、ズッキーニを＜衣＞に通し、170℃の揚げ油に入れてサックリ揚げる。器に盛り、塩を添える。
【このレシピのポイント・コツ】
今回＜衣＞には、小麦粉大さじ4と水大さじ3を入れました。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「初夏の野菜、好きなのどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「初夏の野菜、好きなのどれ？」
・「初夏の野菜、好きなのどれ？」の結果は…
・1位 トマト 46%
・2位 きゅうり 27%
・3位 ナス 19%
・4位 ズッキーニ 6%
※小数点以下四捨五入
40,184票
・2位 きゅうり 27%
・3位 ナス 19%
・4位 ズッキーニ 6%
※小数点以下四捨五入
40,184票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ホックホク！ズッキーニの天ぷら
【材料】（2人分）
ズッキーニ 1本
小麦粉 適量
<衣>
小麦粉 適量
溶き卵 1/2個分
冷水 適量
揚げ油 適量
塩 適量
【下準備】
1、ズッキーニは両端を切り落として長さを半分に切り、さらに縦4等分に切り、小麦粉を薄くまぶす。
2、＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。
【作り方】
1、ズッキーニを＜衣＞に通し、170℃の揚げ油に入れてサックリ揚げる。器に盛り、塩を添える。
【このレシピのポイント・コツ】
今回＜衣＞には、小麦粉大さじ4と水大さじ3を入れました。
(E・レシピ編集部)