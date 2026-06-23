【Data展望】パ・リーグ打率トップのレイエス（日）が3日の広島戦から14試合連続安打を継続中。6月はここまで51打数23安打（.451）と高打率をマークしている。パで月間30安打以上を条件に打率ランクを出すと、最高記録は70年6月張本勲（東映）の.550。打率.450以上はイチロー（オ）の3度を最多に10人、12度と少なく、1カ月を通して好調をキープすることの難しさが伝わってくる。

今月のレイエスは23安打のうち長打が12本（二塁打、本塁打各6）で四死球は8。出塁率.517、長打率.922と、ともに高く出塁率と長打率を合計したOPSは1.439に達する。パの月間打率.450の打者を見ても、OPSがレイエスを上回るのは前記張本（1.558）しかいない。

また、レイエスは24年8月から9月にかけて球団新記録となる25試合連続安打を達成。この期間のOPSは1.204（出塁率.424、長打率.780）だから今月の充実ぶりが分かる。日本ハムは23日からロッテと2連戦、26〜28日は西武3連戦と5試合を行う。ロッテ戦は今季打率.379、西武戦も.353と得意カード。レイエスの挑戦が楽しみだ。（記録課・宮入 徹）