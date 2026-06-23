2027年に公開される『映画 1リットルの涙』より、主演を務める錦戸亮のコメント映像とメイキングスチールが公開された。

参考：錦戸亮が再び麻生遥斗を演じる意味 『1リットルの涙』で振り返る俳優としての歩み

15歳で原因不明の難病・脊髄小脳変性症を発病し、25歳という若さで亡くなった木藤亜也のノンフィクション『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記』（幻冬舎文庫刊）は、1986年に発売後、シリーズ累計200万部のベストセラーとなり、2005年にはフジテレビ系で連続ドラマ『1リットルの涙が放送された。

本作は、その書籍と亜也の母・木藤潮香が娘と過ごした日々を綴った手記『いのちのハードル「1リットルの涙」母の手記』（幻冬舎文庫刊）を原作として映画化するもの。

主演を務めるのは、 連続ドラマにも出演した錦戸。本作では再び、亜也のクラスメートで深く関わっていくことになる麻生遥斗役を演じる。

さらに、本作のテーマソングにはドラマ版と同じくレミオロメンの「3月9日」と「粉雪」の2曲が起用される。

公開されたコメント映像には、クランクアップ時に「新しい『1リットルの涙』を僕自身も楽しみにしている」と笑顔でコメントする錦戸の姿が捉えられている。さらに、作品を通して伝えたいメッセージとして錦戸は「生きるって素晴らしいってことだと思うんです。愛されている作品に出演できたっていうのはすごく嬉しいことですし、また皆さんがふと、20年前のことを思い出しながらもう一回この作品に浸れるような、そんな素敵な映画になればいいなと思います」と語っている。そして、錦戸が最終日に撮影されたシーンについて「今日を超える日はない」と胸の内を熱く明かす場面も映し出されている。

あわせて公開されたメイキングスチールでは、撮影初日の錦戸の現場での姿が捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）