　23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比230円高の7万3090円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値7万2353.96円に対しては736.04円高。出来高は1万505枚だった。

　TOPIX先物期近は4122ポイントと前日比9ポイント高、TOPIX現物終値比26.95ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 73090　　　　　+230　　　 10505
日経225mini 　　　　　　 73100　　　　　+240　　　187855
TOPIX先物 　　　　　　　　4122　　　　　　+9　　　 16799
JPX日経400先物　　　　　 37410　　　　　 +45　　　　 448
グロース指数先物　　　　　 705　　　　　　+2　　　　 286
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース