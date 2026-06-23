日経225先物：23日夜間取引終値＝230円高、7万3090円
23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比230円高の7万3090円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値7万2353.96円に対しては736.04円高。出来高は1万505枚だった。
TOPIX先物期近は4122ポイントと前日比9ポイント高、TOPIX現物終値比26.95ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 73090 +230 10505
日経225mini 73100 +240 187855
TOPIX先物 4122 +9 16799
JPX日経400先物 37410 +45 448
グロース指数先物 705 +2 286
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4122ポイントと前日比9ポイント高、TOPIX現物終値比26.95ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 73090 +230 10505
日経225mini 73100 +240 187855
TOPIX先物 4122 +9 16799
JPX日経400先物 37410 +45 448
グロース指数先物 705 +2 286
東証REIT指数先物 売買不成立
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