¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûµð¿Í¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤é¤âÄ´ººÂÐ¾Ý¡Ä¥¹¥«¥¦¥È¤¬Ã´¤¦à½ÐÌá¤êÄ´ººá¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤ÈÇØ·Ê
¡¡ÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬ÊÆµå³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢£Í£Ì£Â¥¹¥«¥¦¥È¤¿¤Á¤Ë¤ÏÊÌ¤ÎÇ¤Ì³¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡££Í£Ì£Â¤«¤é£Î£Ð£Â¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÆ°¸þÄ´ºº¤À¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤ÏÂ¼¾å¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È²¬ËÜ¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¡¢º£°æ¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¤Î£³Áª¼ê¤¬£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤Ë°ÜÀÒ¡£Áá¤±¤ì¤Ðº£¥ª¥Õ¤Ë¤âº´Æ£¡Êºå¿À¡Ë¤äÊ¿ÎÉ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤é¤â³¤¤òÅÏ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤é¤ÏÇ®¿´¤ËÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö£Í£Ì£Â¤Ë½ÐÌá¤ê¤ÇÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë½õ¤Ã¿Í¤¿¤Á¤Î»ë»¡¤âÇ¤Ì³¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âµð¿Í¤Ç³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ä¡¢£Ä£å£Î£Á¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥ºÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤é¤Ï¡¢º£µ¨¤Î³èÌö¼¡Âè¤Ç£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤¬ÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Í£Ì£Â¤«¤é£Î£Ð£Â¡¢¤½¤·¤Æ£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤ÈºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¥±¡¼¥¹¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£ºò¥ª¥Õ¤Ï¥±¥¤¤¬£Ä£å£Î£Á¤«¤é¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È£²Ç¯Áí³Û£±£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£¹²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤âµð¿Í¤«¤é¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤È£±Ç¯£µ£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¸²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Í£Ì£Â¥¹¥«¥¦¥È¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö£Î£Ð£Â¤ÎÅê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡££Í£Ì£Â¤È¤½¤³¤Þ¤Çº¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö£Í£Ì£Â¤Ç£²£°ÂåÁ°È¾¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤ÆÀ©µåÎÏ¤äÅêµå½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇºÆ¤Ó³èÌö¤¹¤ëÎã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö£²£°£±£·Ç¯¤Þ¤Çµð¿Í¤Ç¡¢£±£¸Ç¯¤«¤é¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥³¥é¥¹¡Ê¸½¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡Ë¤Ê¤ó¤«¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½Îã¡££³£·ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÆüËÜµå³¦¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÈ¼¤¤¡¢£Î£Ð£Â¤Ç¿Ê²½¤·¤¿¸µ¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤òÈ¯·¡¤¹¤ëºî¶È¤â½ÅÍ×ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡£Í£Ì£Â¤Ç¤ÏÇ¯Êð¤¬¹âÆ¤·¡¢¾ò·ïÌÌ¤Ç¤Ï£Î£Ð£Â¤È¤Îº¹¤¬³ÈÂçÃæ¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜµå³¦¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ£Í£Ì£Â¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£