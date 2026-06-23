大谷翔平、高校時代にHR打たれた元球児の結婚式に粋なサプライズ 名前の上には「ロサンゼルスエンゼルス」
テレビ東京で21日、『あの歴代さんは今？ 衝撃のイッキミ映像SHOW』が放送され、大谷翔平から高校時代にホームランを打った人の現在に迫った。
【写真】第2子誕生の大谷翔平”年子批判”に芸能界から疑問の声 反論した人気タレント
番組が大谷から高校時代にホームランを打った人を調べると、わずか2人だった。このうちの1人が盛岡大付属高の二橋大地氏。大谷が3年生の夏の県大会決勝で、大谷がいる花巻東高を引き離す3ランホームランを放った。
盛岡大付属はそのまま優勝して甲子園の切符を手にし、大谷の最後の夏の夢は途絶えた。そんな二橋氏は大学で野球を続けたが、プロ野球の声はかからず、社会人野球のチームに所属した。
現在は三菱重工グループで産業用ターボ冷凍機のメンテナンスに携わっているという。二橋氏と大谷の関係は社会人になっても続いており、2019年に行われた二橋氏の結婚式に大谷がサプライズとして祝電を送った。
番組で紹介された祝電には「ロサンゼルスエンゼルス 大谷翔平」の文字とともにお祝いの言葉が並んでいた。
【写真】第2子誕生の大谷翔平”年子批判”に芸能界から疑問の声 反論した人気タレント
番組が大谷から高校時代にホームランを打った人を調べると、わずか2人だった。このうちの1人が盛岡大付属高の二橋大地氏。大谷が3年生の夏の県大会決勝で、大谷がいる花巻東高を引き離す3ランホームランを放った。
盛岡大付属はそのまま優勝して甲子園の切符を手にし、大谷の最後の夏の夢は途絶えた。そんな二橋氏は大学で野球を続けたが、プロ野球の声はかからず、社会人野球のチームに所属した。
現在は三菱重工グループで産業用ターボ冷凍機のメンテナンスに携わっているという。二橋氏と大谷の関係は社会人になっても続いており、2019年に行われた二橋氏の結婚式に大谷がサプライズとして祝電を送った。
番組で紹介された祝電には「ロサンゼルスエンゼルス 大谷翔平」の文字とともにお祝いの言葉が並んでいた。