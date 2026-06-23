¡Ú³ÚÅ·¡ÛµÈ°æ¿·´ÆÆÄ¤¬·àÅª½é¾¡Íø¡¡2013Ç¯ÆüËÜ°ì¤ÎÀ±Ìî¥¤¥º¥à·Ñ¤°à´ãÎÏºÓÇÛá¤Ç²«¶â´üºÆÍè¤Ø
¡¡¥ÑºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à³ÚÅ·¤Ë¡¢¿·»þÂå¤Î¹æË¤¤ò¹ð¤²¤ë£±¾¡¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¡££²£²Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£¸¡½£·¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿¡£±äÄ¹£±£²²ó¡¢»î¹ç»þ´Ö£´»þ´Ö£³£¸Ê¬¤Î»àÆ®¡£µÈ°æÍý¿Í¿·´ÆÆÄ¡Ê£¶£±¡Ë¤Ï½¢Ç¤£³ÀïÌÜ¤ÇÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤â£µ¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡ËëÀÚ¤ì¤Ï·àÅª¤À¤Ã¤¿¡££·¡½£·¤Î±äÄ¹£±£²²óÆó»à°ìÎÝ¤«¤éÂåÁö¡¦¾®¿¼ÅÄ¤¬ÆóÅð¤ËÀ®¸ù¡£¹õÀî¤¬À¾Éð£¹ÈÖ¼ê¡¦¾åÅÄ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¤È¤é¤¨¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Íã¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤¿¡£°ú¤Ê¬¤±À£Á°¤«¤é¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥Ê¥¤¥ó¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¹õÀî¤ò¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç½ËÊ¡¡£µÈ°æ´ÆÆÄ¤â²º¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÁáÀî¤Ï£·²ó£´°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£²¡Ë¡££³²ó¤ËÅÏÉô¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÍá¤Ó¡¢Æó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÄ¹Ã«Àî¤Ë£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÇÀþ¤Ï£·²ó¤Ë£´ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ°ì»þµÕÅ¾¤·¡¢£¹²ó¤ËÆ±ÅÀ¡£±äÄ¹£±£±²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ÀõÂ¼¤Î£¶¹æ¥½¥í¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï£±£²²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿£·ÈÖ¼ê¡¦Ãæ¹þ¤¬»°¼ÔËÞÂà¤ÇÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤¿¤À¡¢¼ÙËâ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿ì¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤¢¤¿¤ê¤Ë¿·»Ø´ø´±¤é¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡¡³ÚÅ·¸µ¼óÇ¾¿Ø¤Î£±¿Í¤Ï¡¢µÈ°æ´ÆÆÄ¤ò¡Ö´ãÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢±Ô¤¤¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÍýÏ©À°Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥êÉ÷¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤ë¤È¤¤Ï¥¬¥Ä¥ó¤È¤ä¤ë¿Í¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó²Ð¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢È½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥É¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë¥¹¥Ñ¥Ã¤È¤ä¤ë¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££²£±Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤ÇµÈ°æ´ÆÆÄ¤ÏÀèÈ¯¤ÎÆ£°æ¤¬£±²ó£³°ÂÂÇ£²»Íµå£³¼ºÅÀ¤ÈÍð¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤À¤é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥à¡¼¥É¤â°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤±¤É»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÂå¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È½é²ó¸Â¤ê¤Ç¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿¡£½¢Ç¤Áá¡¹¤ÎÈó¾ðºÓÇÛ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¸µ¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¸·¤·¤¤È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢À±Ìî¤µ¤ó°Ê¹ß¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸ì¤ë¡£¿·»Ø´ø´±¤ËÂÐ¤·¡¢£²£°£±£³Ç¯¤Ë³ÚÅ·¤òÆüËÜ°ì¤ØÆ³¤¤¤¿¸ÎÀ±ÌîÀç°ì»á°ÊÍè¤ÎàÆ®¾á¤È¤ß¤ëÀ¼¤Þ¤Ç½Ð»Ï¤á¤¿¡£µÈ°æ³ÚÅ·¤Î½éÇòÀ±¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë£±¾¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²«¶â´üºÆÍè¤Ø¸þ¤±¤¿¡Ö±É¸÷¤ÎÂè°ìÊâ¡×¤È¤Ê¤ë¤«¡£