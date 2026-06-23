担当審判団が発表

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、25日（日本時間26日）にグループF最終戦のスウェーデン戦に臨む。試合4日前、国際サッカー連盟（FIFA）から届いた最新情報に日本ファンからは安堵の声が漏れた。

決勝トーナメント進出に向けて注目される日本―スウェーデン戦。FIFAは日本時間22日、この試合を裁く審判団を発表し、エルサルバドル人のイバン・バートン氏がレフェリーを務めることが明らかになった。

バートン氏は、前回のカタールW杯で日本―ドイツ戦を担当。さらにJリーグの「審判交流プログラム」で昨年8月に来日し、J1リーグの試合を裁くなど、日本ファンにはお馴染みの存在と言える。

今大会ではグループD第2節のパラグアイ―トルコ戦で、今大会から導入された口覆い行為での史上初となるレッドカードを提示した主審としても記憶に新しい。

ネット上では親近感を覚えたファンから「結構ご縁あるなこの方」「この審判結構良かった印象」「どっかで見たことあると思ったら町田×ガンバでも笛吹いてたのか」「うれしい」「やったァ！」との声が並んだ一方、やや荒れ気味だったパラグアイ―トルコを思い起こすファンからの「マジですか…」「変に目立たない展開であってほしい」といった反応も見られた。

日本は現在、1勝1分けの勝ち点4でグループ2位。スウェーデン戦で勝つか引き分ければ、自力でのグループリーグ突破となる。



（THE ANSWER編集部）