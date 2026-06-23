アジアを中心にグローバルな人気を誇るＫ―ＰＯＰバーチャルアイドル「ＰＬＡＶＥ」がこのほど日本デビュー１周年を記念し、スポーツ報知の単独インタビューに応じた。５人はこれまでの活動や、日本滞在時の思い出、４ｔｈ Ｍｉｎｉ Ａｌｂｕｍ ’Ｃａｌｉｇｏ Ｐｔ．２’の制作秘話などについてトーク。バーチャルアイドルとして初のスタジアム公演を含む、自身初のワールドツアーを９月からスタートさせるが、５人の歩む未来についても語り尽くした。【前後編の後編】

―「Ｃａｌｉｇｏ Ｐｔ．２」の活動では日本のＶＴｕｂｅｒ・星街すいせいさんとのチャレンジ動画が話題となりました。思い出深いエピソードはありますか？

ＹＥＪＵＮ「星街すいせいさんのような方とご一緒できるにあたって、映像や歌をたくさん事前に見ました。こんなに有名な方と一緒にチャレンジができるということでうれしかったです。印象的だったことは、やはり歌がすごくお上手だということです。今回一緒にチャレンジができるということですごく緊張したんですが、特にＢＡＭＢＹさんがすごく緊張していて、たくさん練習していたというビハインドがあります」

ＢＡＭＢＹ「星街すいせいさんが僕たちとチャレンジをした感想を話している映像を見ました。『ＹＥＪＵＮさんは背が高くて、ＢＡＭＢＹさんは声のキーが高かった』というような表現をしてくださっていた。レコーディングの思い出ですが、もともと星街さんの歌のキーがとても高いんですね。少し下げさせてもらいましたけど、それでもかなり難度としては高かった。ラップで表現する部分もあったので、練習をたくさんしました。ボーカルにおいては、星街さんとハーモニーを作り上げなくちゃいけないんですが、うまく合わせてくださって、とても楽しくできました。機会があったら、またできるといいなと思います」

―先日コンテンツで、ＰＬＡＶＥの皆さんが富士急に遊びにいらっしゃったことを話していて驚きました。他に印象深い日本での思い出があれば教えてほしいです。

ＥＵＮＨＯ「やっぱりうどんです！ 僕はうどんが本当に大好き。日本はおいしいうどんのお店がいっぱいありますよね。ある日、日本でメンバーと一緒にいて、メンバーはお好み焼きを食べたいと行って食べに行きましたが、僕だけは別にうどんを食べに行きました。寂しくはありましたが、やっぱりうどんが好きなので…」

ＮＯＡＨ「露天の温泉で、涼しい風にあたりながら、あったかい温泉の中に５人でつかりました。それがとても良かった記憶があります。日本では、カラオケにも行ったことがあります！ いろんなものを食べたりしながら、ＨＡＭＩＮさんがみんなを楽しませようとしていろんな歌を歌ってくれたことを覚えています」

ＨＡＭＩＮ「ＢＡＭＢＹお兄さんが以前カバーしたＯｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍさんの『Ｐｒｅｔｅｎｄｅｒ』とＶａｕｎｄｙさんの『不可幸力』、あとはＫ―ＰＯＰのメドレーも歌ったりしました！」

―９月から始まるワールドツアについて教えて下さい。バーチャルアイドルとして初めてのスタジアム公演で開幕します。日本公演も９月２６、２７日に待ち受けていますが、改めてどんなツアーにしたいですか。

ＢＡＭＢＹ「今回のツアーは、初のワールドツアーで前回よりもさらに規模が大きくなるということで、僕たちもプロらしくかっこいい姿を見せられるように、たくさん準備をしているところです。前回のアジアツアーでお見せした姿よりも、また違う新しい姿をどうしたら見せられるか…。あれこれと頭を悩ませている最中です。今回のツアーは、僕たちＰＬＡＶＥがどうしてスタジアムでも公演ができるようになったのかということを証明する。そんなツアーになるんじゃないかなと思います」

ＹＥＪＵＮ「僕たち、デビューから３年たちまして今年はワールドツアーをすることになります。前回のアジアツアーを通して学んだこと、経験をもとに、そしてＰＬＬＩの皆さんの愛情を源にしていいツアーにできるよう頑張ろうと思っていますので、どうかご期待ください。ＰＬＬＩのみなさんのことを考えると、『きっとみなさんも喜んでくれるのではないかな？』とちょっと緊張もし、またワクワクもしています」

ＮＯＡＨ「僕たちはワールドツアーを通して、新しく行く地域がいくつもあります。どんなところなのか、どんな感じなのか、街を実際に歩いてみたいなと思います。きっと初めて僕たちが日本に行くときに感じたような、そんな感覚になると思います」

―うまく表現できているかが不安なのですが、“生身”のグループではなく、バーチャルアイドルだからこその難しさや葛藤、逆にバーチャルアイドルだからこその強みもあると思います。相反する「難しさ」と「強み」をどう受け止めていますか。

ＥＵＮＨＯ「ライブをしていると、やはり色々とたやすくはないですが、とにかくステージに集中するということ、あとはＰＬＬＩのみなさんが反応してくださるので、僕たちも応えるというところに集中しながら臨んでいました。一方、特に演出の面で、僕たちはバーチャルであるからこそ、他のチームにはできないようなこと…例えば魔法みたいなものを使ってみるとか飛んでみるとか、そういう演出が可能である。というところが僕たちの強みになるのかなと思います」

ＨＡＭＩＮ「パフォーマンスをするにあたって、実際に自分たちの力以上に多くのエネルギーを必要とすることが僕らの難しさでもあります。でもその難しさは、ＰＬＬＩのみなさんが解決してくれたのかな、と感じていました。演出の面でいろんなことができるということ、さらに僕たちのその強みというものをこれから先に行うステージで皆さんにどんどん見せていきたいなと思っています」

―デビューから３年、日本デビューから１年。この先の目標やＰＬＬＩの皆さんに見せたい景色はありますか？

ＮＯＡＨ「１年前にインタビューをしていただいたときにもたぶん言った気がするのですが、僕たちの目標はテラ（地球）の征服です！ それを少しずつ実現しつつあるとは思いますが、今の目標もまだ変わっていません。やはり僕たちはテラを征服すべく今進行中であり、でもまだまだだと思うので、これからも一生懸命に頑張っていきたいと思います。言葉、言語の壁を越えて世界中にいるＰＬＬＩのみなさんに会えるように、これからも一生懸命に頑張りたいです」

ＢＡＭＢＹ「ＮＯＡＨさんが言ったように、僕たちの目標があります。目標に向かう道を進みながらも、僕たちがどういう風に行動し、どういう表現をするかが、ＰＬＬＩのみなさんにどんな影響を与えているのだろうかということも感じています。僕たちがどういうふうに物事を考え、どうやって生きていくのか。自分たちも模索しながら生きていく必要があるかなと思います。宇宙人として、僕たちの存在をどんどんこれからも成長、発展させていって、皆さんにいい影響を与えられるように、毎日毎日考え、そうやって頭を悩ませ続けるＰＬＡＶＥでありたいなと思います」

◆ＰＬＡＶＥ（プレイブ）２０２３年３月１２日に韓国でデビューしたＹＥＪＵＮ、ＮＯＡＨ、ＢＡＭＢＹ、ＥＵＮＨＯ、ＨＡＭＩＮからなる５人組。グループ名は「Ｐｌａｙ」と「Ｒｅｖｅ（夢）」を組み合わせたもの。２５年２月に発売した「Ｃａｌｉｇｏ Ｐｔ．１」は発売初週に１０３万枚を売り上げ、Ｋ―ＰＯＰバーチャルアイドルで初の初動ミリオンを記録。同年６月１６日に「かくれんぼ」で日本デビュー。