メッシはオーストリア戦で2ゴール

アルゼンチン代表FWリオネル・メッシは、現地時間6月22日の北中米共催ワールドカップ（W杯）オーストリア代表戦で2ゴール。

W杯通算最多得点の新記録を達成した。それだけでなく、ギネス・ワールドレコードの公式「X」は、「歴史的瞬間を目撃している」と綴り、他にも達成した新記録があるとポストした。

メッシはこのオーストリア戦でPK失敗こそあったものの2得点を決めた。国際サッカー連盟（FIFA）が特集している記録では、W杯通算最多得点となる18ゴール。そして、W杯出場試合連続ゴールが6試合となり、これは最多タイになった。また、W杯6大会連続出場はポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドと並びトップタイになっている。

一方で、他にも達成された記録があるという。ポストでは「個人によるW杯最多試合出場、28試合」、「W杯で選手が勝利した最多試合、18試合」、「W杯での最長プレータイム、2489分」とされ、その全てが歴史上のトップだとされた。

すでにメッシは初戦でW杯での最年長ハットトリック記録を達成しているが、開幕2試合で5ゴールとさらなる記録達成も期待できそうな好調ぶりだ。（FOOTBALL ZONE編集部）