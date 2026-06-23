アジアを中心にグローバルな人気を誇るＫ―ＰＯＰバーチャルアイドル「ＰＬＡＶＥ」がこのほど日本デビュー１周年を記念し、スポーツ報知の単独インタビューに応じた。５人はこれまでの活動や、日本滞在時の思い出、４ｔｈ Ｍｉｎｉ Ａｌｂｕｍ ’Ｃａｌｉｇｏ Ｐｔ．２’の制作秘話などについてトーク。バーチャルアイドルとして初のスタジアム公演を含む、自身初のワールドツアーを９月からスタートさせるが、５人の歩む未来についても語り尽くした。【前後編の前編】

―昨年の６月１６日に「かくれんぼ」で日本デビューしました。１年を過ごしての心境は？

ＹＥＪＵＮ「時間がたつのが早いなと思います。日本にいるＰＬＬＩ（プリ＝ファンネーム）のみなさんにいいステージを見せ続けなければならないと思っています」

ＮＯＡＨ「日本で活動すようになって、日本に直接来たりもしました。とても好きな場所なのでうれしいです。直接日本を見て、感じることができたことが印象深かったです。またＰＬＬＩのみなさんとの直接の交流を通して、どんどん愛してくれる人が増えてきて、本当にありがたさを感じる日々です。日本にいるＰＬＬＩのみなさんが『日本でたくさん活動をしてほしい』とか『見ると癒やされる』と言ってくれて、さらに頑張りたいなと思いました」

ＢＡＭＢＹ「日本にいるＰＬＬＩのみなさんとよりコミュニケーションを取りたくて、日本語をより頑張ろうというきっかけになったと思います。そう（勉強）することでより自由にコミュニケーションできる日が来るんじゃないかと思っています。そんな日が来ることの楽しみがさらに大きくなりました」

ＥＵＮＨＯ「日本にいるＰＬＬＩのみなさんに会うため、時々日本に行くこともありますが、温かく迎えて下さって感謝の気持ちでいっぱいです。日本デビューから１年が過ぎました。この１年という時間は短いようでもありますが、その間メンバー同士も、ＰＬＬＩのみなさんとの関係性もしっかりして、より親しくなれたと思います」

ＨＡＭＩＮ「公演をするたびに新しい刺激をもらっています。ＰＬＬＩのみなさんの応援してくださる声と僕たちの声が美しく調和をなしているように思います。みなさんとの思い出が積み重なるごとに僕たちのストーリー、叙事がより完璧になっていると思います」

―日本活動で特に印象に残っていることはありますか。忘れられないメッセージがあったら教えてください。

ＹＥＪＵＮ「僕たちは歌を歌って踊る歌手なので、日本にいるＰＬＬＩのみなさんが私たちの歌と踊りを見て『感動をもらった』と言ってくれることが、僕たちの心に迫るものがありました。もっと頑張らなくちゃいけないと思いました」

ＮＯＡＨ「日本にいるＰＬＬＩの方からいただいたメッセージを思い出します。『普段は遠く離ればなれだけれど、いつも一緒にいるみたいにコミュニケーションを取ってくれて、音楽の交流もできることがとても幸せ』と言ってくれました。より頻繁に、日本にいるＰＬＬＩとも接触できる機会があればいいなと思います」

―４ｔｈ Ｍｉｎｉ Ａｌｂｕｍ ’Ｃａｌｉｇｏ Ｐｔ．２’は、アカペラの「Ｂｌｏｓｓｏｍ Ｐａｒａｄｅ」やロックサウンドが印象的なタイトル曲「Ｂｏｒｎ Ｓａｖａｇｅ」などＰＬＡＶＥの高い音楽性が象徴されています。改めて制作のビハインドや苦労した点を教えて下さい。

ＥＵＮＨＯ「今回『Ｃａｌｉｇｏ Ｐｔ．１』よりもより発展した姿をお見せしたいと思って制作しました。アカペラの『Ｂｌｏｓｓｏｍ Ｐａｒａｄｅ』は僕たちにとっても初めての試みでした。普段から様々な試みをしたいという風に思っているチームだからこそ、こういう試みをしてみました。やはり、レコーディングの際はかなり時間がかかりました。というのもやはり、声で全てのことをうまく表現しなくてはいけなかったからです。大変ではありましたが、いい仕上がりになったのではないかなと思います。そして、タイトル曲も好評で、ありがたいことに今回の作品で僕たちはキャリアハイを記録できたと聞いています。制作に関わってくださった方、もちろんＰＬＬＩの皆さんも、メンバーのみんなも頑張った結果ではないかなと思うのです。すごく心がいっぱいになりました」

ＨＡＭＩＮ「『Ｂｌｏｓｓｏｍ Ｐａｒａｄｅ』は、自分たちもある意味、ちょっと衝撃ではありました。非常に難しいことです。ただその難しいことをやり遂げるのが僕たちＰＬＡＶＥではないでしょうか（メンバーたちが一斉に湧く）。本当にやり遂げることができてよかったなと思います。そして『Ｂｏｒｎ Ｓａｖａｇｅ』ですけれども、これはすごくかっこいい曲で、これに合う振付として僕たち、そしてＢａｄａ Ｌｅｅさん、ＲＩＥＨＡＴＡさんにも加わっていただいて、本当にいい作品ができた。ＰＬＬＩの皆さんもきっと満足してくださっているんじゃないかな、と思います」

―さきほどＥＵＮＨＯさんもおっしゃっていましたが、今作はキャリアハイ、そして米ビルボードのチャートインも果たしました。バーチャルアイドルの枠を越えての快進撃をどのように感じていますか？

ＢＡＭＢＹ「ビルボードのチャートに入るということは、僕たちにとってある意味、夢のような出来事でした。今回のミニアルバムでいい成績が出せて、本当に僕たちもビックリしていますし、本当に夢のようだと感じています」

ＹＥＪＵＮ「ビルボードのチャートは僕たちにとってもチャートインすることが夢でもありました。こうやって僕たちの名前をビルボードのチャートに名前を入れられることができて、そういう成績が出せて、とても光栄だったと思います。日本のオリコンチャートでも良い成績を残すことができてうれしかったです」

【２に続く】

◆ＰＬＡＶＥ（プレイブ）２０２３年３月１２日に韓国でデビューしたＹＥＪＵＮ、ＮＯＡＨ、ＢＡＭＢＹ、ＥＵＮＨＯ、ＨＡＭＩＮからなる５人組。グループ名は「Ｐｌａｙ」と「Ｒｅｖｅ（夢）」を組み合わせたもの。２５年２月に発売した「Ｃａｌｉｇｏ Ｐｔ．１」は発売初週に１０３万枚を売り上げ、Ｋ―ＰＯＰバーチャルアイドルで初の初動ミリオンを記録。同年６月１６日に「かくれんぼ」で日本デビュー。