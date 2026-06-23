アジアを中心にグローバルな人気を誇るＫ―ＰＯＰバーチャルアイドル「ＰＬＡＶＥ」がこのほど日本デビュー１周年を記念し、スポーツ報知の単独インタビューに応じた。

メンバー自ら作詞、作曲、振り付けを手がける自主制作グループ。今年４月にリリースした「Ｃａｌｉｇｏ Ｐｔ．２」は初動で１２５万枚を売り上げ、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」に初チャートインするなどキャリアハイを記録し、勢いは増すばかりだ。

日本デビューからの１年を振り返り、ＥＵＮＨＯは「この１年でメンバー同士も、ＰＬＬＩ（プリ＝ファンネーム）の皆さんとの関係性もよりしっかりして、親しくなれた」と手応えを語ると、ＨＡＭＩＮは「思い出が積み重なるごとに僕たちのストーリーが、より完璧になっている」と胸を張る。

９月からは初のワールドツアーがスタートし、日本公演は９月２６、２７日に神奈川・ぴあアリーナＭＭで開催されることが明らかに。開幕公演となる韓国公演は、仁川文鶴競技場で開催されることが決まり、バーチャルアイドル初のスタジアム公演として大きな注目が集まっている。

ＹＥＪＵＮは「前回のアジアツアーを通して学んだ経験やＰＬＬＩの皆さんの愛情を源にして、いいツアーにできるよう頑張ろうと思っていますのでご期待ください」とメッセージ。ＢＡＭＢＹは「プロらしくかっこいい姿を見せられるようにたくさん準備しています。僕たちがどうしてスタジアムで公演できるようになったのか証明するツアーにしたい」と意気込む。

ＰＬＡＶＥは「アステルム」という仮想世界で「テラ（地球）」のＰＬＬＩに音楽を届けるというコンセプト。未来の目標について尋ねられたＮＯＡＨは「僕たちの目標はテラ（地球）の征服です！ 言語の壁を越えて世界中にいるＰＬＬＩの皆さんに会えるように、これからも一生懸命に頑張りたい」とグローバルな活動を広げていくことを約束した。（宮路 美穂）

◆ＰＬＡＶＥ（プレイブ）２０２３年３月１２日に韓国でデビューしたＹＥＪＵＮ、ＮＯＡＨ、ＢＡＭＢＹ、ＥＵＮＨＯ、ＨＡＭＩＮからなる５人組。グループ名は「Ｐｌａｙ」と「Ｒｅｖｅ（夢）」を組み合わせたもの。２５年２月に発売した「Ｃａｌｉｇｏ Ｐｔ．１」は発売初週に１０３万枚を売り上げ、Ｋ―ＰＯＰバーチャルアイドルで初の初動ミリオンを記録。同年６月１６日に「かくれんぼ」で日本デビュー。