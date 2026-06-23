◆報知新聞社後援 第３３回大学野球関西オールスター５リーグ対抗戦最終日 ▽決勝 関西六大学５―３近畿学生（２２日・わかさスタジアム京都）

関西の５リーグの選抜チームによる対抗戦は、関西六大学が２年ぶり５度目の優勝を飾った。５回から３番手で登板した龍谷大・藤本颯太投手（４年＝小野）が、５回を３安打無失点のロングリリーフで最優秀選手を受賞。優勝した関西六大学は今秋の関西地区大学選手権で、１勝すれば明治神宮大会（１１月１７〜２２日）の出場が決まるスーパーシードを獲得した。

歓喜の瞬間、両手を高々と突き上げた。藤本がマウンドを守り抜いた。「自分で終わらせるという強い気持ちで」。直球は１３０キロ台後半でも、緩急自在だった。準決勝からの連投で、５回からの５イニングを無失点。見事なロング救援に成功し、ＭＶＰに輝いた。

主将の大商大・春山陽登（４年＝敦賀気比）ら主力５人が日本代表選考合宿に参加するため、１９日に行われた１回戦の後にチームを離脱。「後輩と積極的にコミュニケーションを」と左腕は投球以外でも活躍した。３年秋まで龍谷大のベンチ入りもできなかったが、今春は最優秀防御率賞も獲得。「精神を鍛えた」と大舞台で心身の成長を示すだけでなく、リーグのレベルの高さも証明してみせた。

大きな勲章を手にしながら、野球は大学までと決めている。「野球で学んだ人間力を生かし、社会人として格好良く生きていきたい」。新たな道を思い描く藤本にとって、最後の目標は「全国」だ。秋がラストチャンス。今大会で同じユニホームを着た仲間とは、再びライバル関係に戻る。「秋に日本一を取ることだけを考えてより一層、練習に励まないといけない」。喜びは一瞬。新たな戦いに備える。（福島 凜子）

◇表彰選手 ▽最優秀選手 藤本颯太（関西六大学・龍谷大４年）▽敢闘賞 中浜遙都（近畿学生・阪南大４年）▽優秀選手 山下世虎（せとら、阪神大学・大体大４年）、辻井心（関西学生・同大４年）、足立岬士郎（京滋大学・明治国際医療大４年）