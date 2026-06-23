馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はエリモハリアーが勝った２００７年の函館記念を取り上げる。“ミスター函館記念”といえば、この馬しかいない。当時、史上３頭目だった同一重賞３連覇を達成した一戦だ。

復活を告げる場所はここしかなかった。鮮やかな末脚で３連覇を達成したエリモハリアーが引き揚げてきた検量室前。地元・函館のファンから大きな拍手がわき起こった。田所秀調教師も「すごいわ〜」と驚きの表情を隠せない。復帰初戦の巴賞では見せ場なくしんがり負けしていた７歳馬が激変した。

すべてが理想通りだった。道中は後方の内ラチ沿いに待機しながら、徐々に進出を開始。そして直線に向いた瞬間、前方の視界が大きく開けた。馬場の真ん中へ持ち出されると、武幸の右ムチが何発も入る。脚いろは他馬と全く違っていた。ゴール前は余裕を持っての差し切り勝ちで、史上３頭目のＪＲＡ同一重賞（アラブ、障害を除く）３連覇を達成した。

快挙への道のりは、決して平坦ではなかった。昨秋に左前浅屈けん炎を発症。前走で実戦復帰したばかりだった。「ここに挑戦しただけでも立派だし、本当に頭が下がります」と田所秀師。この日は早朝から雨が降り、良馬場では過去１０年で２番目に遅い勝ち時計２分２秒８だった。この馬向きの時計がかかる状態へ変貌を遂げた馬場。函館の空も復活を後押しした。

「今日は本当にすごい走りっぷり。強いの一言です」そう笑顔を浮かべる武幸は、前日に兄の武豊が岡部幸雄の２９４３勝を抜き、ＪＲＡ最多勝を更新したばかり。その翌日に弟も重賞制覇を成し遂げた。北海道と九州に分かれてのメーンジャック。やはり、武兄弟には華がある。

その後も函館記念に挑む現役生活は続いた。２００８年は６番人気ながら４着で、４連覇はならず。札幌開催だった２００９年は参戦せず、５度目の挑戦となった２０１０年は１４着と大敗。このレースの約半月後となる８月８日付で競走馬登録を抹消された。

１０歳まで現役を続け、通算６３戦９勝。その後は函館競馬場で乗馬になり、函館記念の誘導馬も務めたこともある。函館を愛し、函館に愛された「個性派」だった。