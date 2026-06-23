登山家の野口健さんの長女・野口絵子さんが、２２日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演した。

司会の黒柳徹子から「ミス日本グランプリに輝いた現役の慶大生。タレント活動、ボランティアと大忙し」と紹介され、ネパールの民族衣装姿で登場。中学は英国、高校はニュージーランドで学び、「中学校も高校も、全寮制の学校でした。ずっと寮生活をしていました」と明かした。

登山家としての顔も持ち、２０代で６０００メートル級の山を３つも登頂。「活動の幅を広げたい」と挑戦した「第５８回ミス日本コンテスト ２０２６」では内面や外見、行動の美が審査され、見事グランプリに輝いた。

将来の夢を問われると「自然体験を通じた環境学校をやりたい。子どもたちに、五感を通じて学んでほしい。そういう場を作りたい」と意欲を見せた。

自身のインスタグラムではスタジオでの写真や民族衣装姿をアップ。ネット上では「美しい」「徹子さんに劣らぬ堂々たる風格さえ感じる素晴らしい３０分でした」「ネパール衣装とても素敵」「聡明で心の綺麗な人」「さわやか」などの声が上がっていた。

絵子さんはＴＢＳ系「世界ふしぎ発見！」のミステリーハンターなどタレントとしても活動。２３年４月に慶大総合政策学部に入学したことを報告した。