錦戸亮、『映画 1リットルの涙』撮影最終日に「今日を超える日はない」 コメント動画が公開
俳優の錦戸亮が主演する『映画 1リットルの涙』（2027年公開）のコメント映像とメイキングスチールが解禁された。
【動画】錦戸亮「今日を超える日はない」 コメント動画
シリーズ累計200万部のベストセラー『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記』（幻冬舎文庫刊）は、15歳で原因不明の難病・脊髄小脳変性症を発病し、25歳という若さで亡くなった木藤亜也さんが、闘病中に手が動かなくなるまで書き綴った日記をまとめたノンフィクション書籍。2005年に放送された連ドラと同じく麻生遥斗（あそう・はると）役を錦戸が演じ、テーマソングにはレミオロメンの名曲、「3月9日」と「粉雪」が起用されている。
解禁となった映像では、クランクアップ時に「新しい『1リットルの涙』を僕自身も楽しみにしている」と笑顔でコメントする様子が。さらに、本作解禁後の周囲からの反響や、作品を通して伝えたいメッセージとして「生きるってすばらしいってことだと思うんです。愛されている作品に出演できたっていうのはすごくうれしいことですし、また皆さんがふと、20年前のことを思い出しながらもう一回この作品に浸れるような、そんな素敵な映画になればいいなと思います」などと語られている。
そして錦戸が「今日を超える日はない」と胸の内を熱く明かすほど、一番印象に残った最終日に撮影されたシーンとは、どんなシーンなのか。また、メイキングスチールには、撮影初日の錦戸の現場での姿が映し出されている。
【動画】錦戸亮「今日を超える日はない」 コメント動画
シリーズ累計200万部のベストセラー『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記』（幻冬舎文庫刊）は、15歳で原因不明の難病・脊髄小脳変性症を発病し、25歳という若さで亡くなった木藤亜也さんが、闘病中に手が動かなくなるまで書き綴った日記をまとめたノンフィクション書籍。2005年に放送された連ドラと同じく麻生遥斗（あそう・はると）役を錦戸が演じ、テーマソングにはレミオロメンの名曲、「3月9日」と「粉雪」が起用されている。
そして錦戸が「今日を超える日はない」と胸の内を熱く明かすほど、一番印象に残った最終日に撮影されたシーンとは、どんなシーンなのか。また、メイキングスチールには、撮影初日の錦戸の現場での姿が映し出されている。