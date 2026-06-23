「ノノガ」セミファイナリストの早稲田大学生Cocoa「音源審査 通過しました」喜び報告
HANAを輩出したオーディション「No No Girls」元候補生Cocoa（18）が22日までにインスタグラムを更新。ロッキング・オンが主催するオーディションプロジェクト「RO JACK for ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026 supported by TOY’S FACTORY」の音源審査を通過したことを報告した。
Cocoaは「音源審査通過しましたRO JACK for ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026 supported by TOY’S FACTORY 優勝すると、ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026への出演が決定します！」と発表し、自身の近影をアップした。
画像にはCocoaの近影と共に「No No Girlsセミファイナリスト、現役早稲田大学生の18歳」と紹介文が記されている。
Cocoaは「【SUN POUR】作詞：Cocoa 作曲：Yuto.com 当時、受験勉強やボイストレーニングで忙しい中、時間を作ってレコーディングやパフォーマンス映像の撮影に来てくれたCocoaと作った、思い出深い一曲です」と曲を紹介し、思いをつづった。