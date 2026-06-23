お笑いコンビ「千鳥」大悟（46）が22日に放送された日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（後11・59）に出演。お笑いコンビ「さや香」の新山（34）と初めて食事をした時の衝撃行動を振り返った。

今回は「芸人にカッコよさは必要かSP」と題して放送され、新山らがゲストで出演した。新山の端正なルックスについて大悟は「こっち（東京）来て、確かに周りから聞くな。“新山さんカッコいい”って」と、世間の評判を認める様子を見せた。

「おもしろさ」と「実力」を兼ね備えていると自負する新山に、大悟は「ワシ、めっちゃ覚えてんねんけど、初めてワシと飯行った日のこと覚えてる?」と尋ねた。新山は「おでん屋さん!覚えてます!カウンターの」とうなずいた。

その初めての食事の席で「一番最初にワシにエルメスの財布を見せて“今日買ったんすよ”って」と“自慢”されたことを振り返った大悟。この新山の行動に「ワシ…だから…お前ら絶対オモロないって思ってた」とぶっちゃけた。

スタジオが爆笑する中、新山は「オモロないになってました?」と、思わず立ち上がってぼう然。大悟は「でも、結局おもしろいやつやったんやってなったけど。それはすごい覚えてる」と印象深かったことを明かした。