◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表はチュニジア戦後のリカバリー調整から一夜明けた22日（日本時間23日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニング施設で全体練習を再開した。25日（同26日）に1次リーグ最終第3戦スウェーデン戦（米ダラス）に臨む。39歳のDF長友佑都（FC東京）は今大会初出場へ強い意欲を示した。

「1000％」。取材エリアでコンディションを問われると、力強く即答した。全体練習でも声で鼓舞しながらロンド（鳥かご）や8対8の実戦形式で軽快な動きを披露。全体メニュー終了後はスプリントを繰り返し、スタッフとのビルドアップ練習では黙々とパスを送る。万全の状態を披露し「次、出る準備をしているだけ」と語った。

ベテランとしてチームを救ってきた長友が出場することでチームの士気はさらに高まることが期待され「えぐいほど、上がるでしょ」と自覚もある。メンターとして同行している南野拓実（モナコ）からは「佑都君が出たらベンチも含めてえぐいくらい応援しますよ」と言われたという。仲間たちも待ち望んでおり「その気持ちも凄くうれしかった。これから僕が出たら一気にボルテージ上がるんで、上げさせるんで」と長友。歴代2位Aマッチ通算145試合目の出場へ状態は仕上がっている。