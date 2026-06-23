敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で出場

【MLB】ツインズ ー ドジャース（日本時間23日・ミネソタ）

ドジャースの大谷翔平投手は22日（23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合ぶり17号が飛び出すのか、注目が集まる。

大谷は前日21日（同22日）に行われた本拠地でのオリオールズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2打数1安打で打率.297。試合途中に代打を送られると、試合後は左膝にアイシング治療を施し、足を引きずる場面も見られた。デーブ・ロバーツ監督は「大丈夫だ」と軽症を強調していたが、患部の状態が気になるところだ。

患部状態と向き合いながら試合出場を続けている。大谷は11日（同12日）の敵地・パイレーツ戦で左膝の炎症で途中交代。翌12日（同13日）の敵地・ホワイトソックス戦を欠場した。17日（同18日）の本拠地・レイズ戦で先発登板して7勝目を挙げるなど戦線離脱することなくプレーを続けているが、まだ完治には至っていないようで、最近ではベージュのテーピングで患部をグルグル巻きにする場面も見られている。

19日（同20日）のオリオールズ戦は第2子出産のために欠場。その後、自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告していた。（Full-Count編集部）