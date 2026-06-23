◆米大リーグ ツインズ―ドジャース（２２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ツインズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。ロサンゼルスからの移動を経て、６連戦の２カード目。２試合ぶりの１７号アーチの期待がかかる。

大谷は昨季までツインズ戦は２７試合で打率２割９分２厘、９本塁打、１９打点。３試合に１本のペースでホームランを放っている。また、ターゲットフィールドでは１２試合で打率３割７分３厘、３本塁打、９打点と相性が良く、２年前の敵地・ツインズ戦でもカード初戦でソロ本塁打を含む長打３本をマークしている。この日の先発右腕マシューズとは初対戦となるが、得意の球場で再びアーチをかけたいところだ。

前日２１日（同２２日）の本拠地・オリオールズ戦では２打数１安打１四球。９点ビハインドとなった７回の打席で代打を送られて途中交代したが、ロバーツ監督は「翔平は大丈夫だ。あのような（点差のある）状況から下げたかっただけ」と笑顔で説明した。２１〜２５年の５年間で４発を記録していた「父の日」に一発は出ず、試合後には左膝にアイシングを施していた大谷だが、体力温存できたことを結果につなげたい。

大谷は１９日（同２０日）の試合を“父親休暇”で欠場。日付が２０日に変わった直後にインスタグラムで第２子が誕生したと報告した。真美子夫人との連名で「無事に生まれてきてくれてありがとう」などと英文で記し、水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの足などを公開した。２５年４月に第１子となる長女が生まれた時とは違い「父親リスト」に入ることなく、欠場わずか１試合で２０日（同２１日）に復帰。９回に１６号ソロを放ち、２児のパパとして初めて臨んだ試合で“父親パワー”をさく裂させていた。

今月１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦で違和感を覚えた左膝は今も万全な状態ではないが、打者としてこれまで月別最多の６８本塁打を重ねてきた６月は今年もこの日まで１６試合で打率３割５分７厘、６本塁打、１２打点となっている。