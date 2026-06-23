【ナッシュビル（米テネシー州）２２日＝岡島 智哉】日本代表は２２日、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、拠点のナッシュビルで公開練習を行った。

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「死ぬ気で勝ちにいくだけ」。スウェーデン戦を前に、ＤＦ菅原由勢は力を込めた。「Ｗ杯で負けていい試合なんてないし、日本代表の試合で負けていい試合もない」

第２戦チュニジア戦で大勝（４〇０）し、１勝１分けの勝ち点４（得失点＋４）で第３戦に臨む森保ジャパン。Ｆ組ではオランダを総得点１差で追う２位につけており、すでに決勝トーナメント進出をほぼ確実な状況。スウェーデン戦の勝敗と裏カードのオランダ次第で「１位突破」「２位突破」「３位突破」の３つのいずれかになる見通しだ。

仮にスウェーデンに敗れても突破が決まる可能性もあるが、ＭＦ中村敬斗は「勝ち点４があるのとないのとでは全然違うが、全く気は抜いていない。１つでも上の順位で」と気を引き締める。

Ｆ組の１位はＣ組の２位、２位はＣ組の１位との対戦となる。Ｃ組１位がブラジルになる可能性が現状高いことも含め、１位突破を狙いたいところではあるが、裏カードの「オランダ―チュニジア」の結果をコントロールできるわけではない。ＦＷ小川航基は「何も成し得ていないし、勝ち上がったわけでもない。先のことを考えても仕方がないので、まずは次の一戦に勝利することを考えて準備していく」とうなずいた。決勝トーナメントに向けて勢いをつける意味でも、必勝の姿勢で臨む。