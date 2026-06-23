ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 レバレッジ・ファンドは円の売り越し減少 ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 レバレッジ・ファンドは円の売り越し減少

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ＩＭＭ通貨先物６月１６日主要国通貨 円の売り越し増加

円 150132枚の売り越し 4314枚の売り越し増

ユーロ 34353枚の買い越し 20421枚の買い越し増

ポンド 71585枚の売り越し 7372枚の売り越し増

スイスフラン 40058枚の売り越し 3393枚の売り越し増

ＩＣＥドル指数 13197枚の買い越し 11813枚の買い越し増



レバレッジド・ファンズ６月１６日主要国通貨 円の売り越し減少

円 112092枚の売り越し 2944枚の売り越し減

ユーロ 40372枚の売り越し 8918枚の売り越し減

ポンド 17711枚の買い越し 4250枚の買い越し減

スイスフラン 13098枚の売り越し 1019枚の売り越し増

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