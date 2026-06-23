ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 レバレッジ・ファンドは円の売り越し減少
ＩＭＭ通貨先物６月１６日主要国通貨 円の売り越し増加
円 150132枚の売り越し 4314枚の売り越し増
ユーロ 34353枚の買い越し 20421枚の買い越し増
ポンド 71585枚の売り越し 7372枚の売り越し増
スイスフラン 40058枚の売り越し 3393枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数 13197枚の買い越し 11813枚の買い越し増
レバレッジド・ファンズ６月１６日主要国通貨 円の売り越し減少
円 112092枚の売り越し 2944枚の売り越し減
ユーロ 40372枚の売り越し 8918枚の売り越し減
ポンド 17711枚の買い越し 4250枚の買い越し減
スイスフラン 13098枚の売り越し 1019枚の売り越し増
円 150132枚の売り越し 4314枚の売り越し増
ユーロ 34353枚の買い越し 20421枚の買い越し増
ポンド 71585枚の売り越し 7372枚の売り越し増
スイスフラン 40058枚の売り越し 3393枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数 13197枚の買い越し 11813枚の買い越し増
レバレッジド・ファンズ６月１６日主要国通貨 円の売り越し減少
円 112092枚の売り越し 2944枚の売り越し減
ユーロ 40372枚の売り越し 8918枚の売り越し減
ポンド 17711枚の買い越し 4250枚の買い越し減
スイスフラン 13098枚の売り越し 1019枚の売り越し増