ダウ平均は上昇もナスダックは大幅安 スペースＸとアルファベットが下げ先導＝米国株概況 ダウ平均は上昇もナスダックは大幅安 スペースＸとアルファベットが下げ先導＝米国株概況

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NY株式22日（NY時間16:28）（日本時間05:28）

ダウ平均 51712.71（+148.01 +0.29%）

S＆P500 7472.79（-27.79 -0.37%）

ナスダック 26166.60（-351.33 -1.32%）

CME日経平均先物 73230（大証終比：+370 +0.51%）



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は上昇もＩＴ・ハイテク株には売りが強まり、ナスダックは大幅安となった。ＩＴ・ハイテク株については、今週決算を控えたマイクロン＜MU＞は上昇していたものの、スペースＸ＜SPCX＞が大幅続落となったほか、アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞に売りが強まり、下げを先導した。



マイクロンは今週決算発表を控えており、ＡＩ向けメモリー需要の拡大への期待が高まっている模様。



一方、スペースＸはＩＰＯ後のロケットスタートもここに来て一服し、利益確定売りが入っている模様。アナリストが投資判断を「中立」で新規カバレッジを開始しており、「長期的には高成長機会が多い一方で、短期的にはリスク・リワードが均衡しているように見える」と指摘している。



アルファベットについては、著名なＡＩ研究者の相次ぐ移籍が嫌気されている模様。グーグル・ディープマインドの副社長で、ＡＩに関する研究で２０２４年のノーベル化学賞を受賞したジョン・ジャンパー氏が金曜日に、アンソロピックへ移籍するため退社すると発表。先週にも、ＡＩブームのきっかけとなった画期的な論文の共同執筆者で、グーグルを代表する研究者の１人であるノーム・シャジア氏も、競合するオープンＡＩへ移籍するため退社すると発表していた。グーグルは著名なＡＩ研究者を再び失うことになった。



投資家はイラン情勢を巡る和平交渉の最新動向を見極めるとともに、ＦＲＢが重視するインフレ指標の発表を待っている。今週は２５日木曜日に５月のＰＣＥ価格指数が公表される。すでに発表されている消費者物価指数（ＣＰＩ）や生産者物価指数（ＰＰＩ）から、ゼ前回よりも若干高めの数字が見込まれ、先週のＦＯＭＣのタカ派な雰囲気を正当化する内容になると見込まれている模様。



ただ、市場環境は依然として株式にとって良好との見方がストラテジストから出ている。ＦＲＢ内の新たなタスクフォース設置や、イラン情勢のサプライチェーンへの影響など、今後株式市場を左右する材料はいくつもあり、年後半には弱気相場を思わせるような急激な市場環境の変化が起こる可能性もあるかもしれない。しかし、現時点で相場の天井を予想するつもりはなく、依然として株式市場を取り巻く環境は良好で、当面は強気姿勢を維持する考えを示している。



多様な画像や写真を提供するゲッティ・イメージズ＜GETY＞が急騰。オープンＡＩと画像表示提携を発表した。



バイオ医薬品のアポジー・セラピューティクス＜APGE＞が急騰。アッヴィ＜ABBV＞が同社を１０９億ドルで買収することで合意した。



ビットコインマイニング向けデータセンターを手掛けるハイパースケール・データ＜GPUS＞が大幅安。連休前の引け後に増資計画が伝わった。



インフラ関連製品のアルコサ＜ACA＞が上昇。ＣＲＨ＜CRH＞が同社を８５億ドルで買収することで合意した。



通信機器のクレド・テクノロジー＜CRDO＞が大幅高。アナリストがカバレジを開始し、投資判断を「買い」、目標株価を３２５ドルとした。



サーバーのスーパー・マイクロ＜SMCI＞が大幅高。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を４８ドルとしている。直近終値よりも５７％高い水準。



マイクロン＜MU＞ 1211.38（+77.39 +6.82%）



ゲッティ＜GETY＞ 1.15（+0.54 +90.05%）

アポジー＜APGE＞ 132.55（+42.17 +46.66%）

アッヴィ＜ABBV＞ 230.01（+13.52 +6.25%）

ハイパースケール・データ＜GPUS＞ 0.29（-0.07 -20.33%）

アルコサ＜ACA＞ 144.90（+9.06 +6.67%）

クレド＜CRDO＞ 302.52（+30.69 +11.29%）

スーパー・マイクロ＜SMCI＞ 35.46（+4.80 +15.66%）



アップル＜AAPL＞ 297.01（-1.00 -0.34%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 367.34（-12.06 -3.18%）

アマゾン＜AMZN＞ 232.79（-11.60 -4.75%）

アルファベットC＜GOOG＞ 348.78（-18.68 -5.08%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 349.68（-18.35 -4.99%）

テスラ＜TSLA＞ 405.05（+4.56 +1.14%）

スペ－スＸ＜SPCX＞ 154.60（-30.40 -16.43%）

メタ＜META＞ 563.85（-13.37 -2.32%）

エヌビディア＜NVDA＞ 208.65（-2.04 -0.97%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 551.63（+14.26 +2.65%）

イーライリリー＜LLY＞ 1102.08（+3.51 +0.32%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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