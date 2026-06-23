◇パ・リーグ 西武7−8楽天（2026年6月22日 東京Ｄ）

西武は延長12回、今季チーム最長の4時間38分の激闘の末、今季3度目のサヨナラ負けを喫した。

そんな中で打線では渡部聖弥が自身初の1試合4安打と気を吐いた。

0―0の3回に左中間に先制の6号ソロ。前日21日のオリックス戦で約1カ月半ぶりの一発となる5号3ランを放ったばかり。出場2試合連続アーチは昨年記録したが、2日連続の本塁打は自身初だ。

さらに6回にはバックスクリーンへ7号ソロ。昨年5月23日ロッテ戦以来、プロ2度目の1試合2発をマークした。その後も単打2本を放ってプロ初の1試合4安打。渡部は「練習ではできていたけど、試合とのギャップがあった。ここにきて練習でやってきたボールへのアプローチができるようになってきた」と手応えを口にした。

西口監督には自ら「1本出たらポンポンいくと思います」と自ら語っていたという。その「予言」通り、前日の5号3ランがきっかけに一気に安打を連ねた。

大商大では1年時から4年連続で全日本大学野球選手権に出場。特に東京ドームで抜群の勝負強さを発揮し、通算8試合で31打数15安打の打率・484。3年時の23年6月7日、花園大との2回戦では本塁打を含む3安打2打点と活躍した。

相性のいい球場での活躍に「いいイメージはあります」と振り返った。