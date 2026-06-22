花王が新たな保湿技術を構築　周囲の水を引き寄せ、角層細胞の水分量が増える可能性

花王のスキンビューティ第1研究所が、 周囲の水分を引き寄せ角層水分量の増加を促すウォーターキャプチャリングスキン（捕水肌）技術を構築した。同技術により、従来の水分を補い保持する、という保湿アプローチとは異なる、長時間うるおいを継続させるスキンケア製剤の開発が期待できるという。

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同社は、化粧水塗布後のみずみずしさが継続しないという生活者の声をもとに、 肌の最外層でうるおいとバリア機能を担う角層に焦点を絞って研究を開始。角層細胞がうるおいを保ち続ける仕組みに着目し、水分保持に重要な役割を果たす天然保湿因子（NMF）の働きを最大化させることを目的として技術開発に着手した。

NMFが複数の物質による組み合わせで機能していることから、研究では分子構造や物性の観点で保水効果を最大化する“組み合わせ”の解明を目指した。その結果、特定の組み合わせ及び特定の混合比において、粉体が液化するほど強い吸湿現象が生じる組成を発見したという。さらに20〜40代の日本人男女3名の前腕内側に、水分を引き寄せる組成を含む水溶液と一般的な保湿成分を含む水溶液2種類をそれぞれ塗布し、時間を分けて特殊テープで角層を採取。 独自の顕微ATR-IR法を用いて水分量（タンパク質当たりの水・ポリオール類のOH基の信号強度比：含水比）を測定し、この現象が人の角層でも発現する可能性についてデータを集計。水分を引き寄せる組成を含む水溶液を塗布した部分は、塗布後に角層水分量が増加していることを確認した。これにより角層が周囲の水分を引き寄せて保持している可能性が示され、、NMF由来の特定の物質の組み合わせによって水分の捕捉を促す「ウォーターキャプチャリングスキン」技術を構築したという。

さらに同社は、肌からの水分蒸散量（TEWL）を比較する試験を実施。同技術を取り入れた水溶液と角層のバリア機能を高める成分を含む製剤を用いて人肌で比較した結果、従来のバリア機能を高める成分を含んでいない“技術ありの水溶液”が、水分蒸散を抑制していることが判明した。 この結果、同技術は空気中の水分を角層に引き寄せるだけでなく、皮膚を通じて蒸散しようとする水分を角層内部に抱えて逃さない働きをする可能性もあるという結論に至った。

同技術の構築により、今後はより高いうるおい実感が得られるスキンケア技術の開発に取り組むとした。

◾️花王：公式サイト