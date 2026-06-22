サンダルから移行しやすい柔らかなレザーシューズを提案　「ペリーコ」26年秋冬

イタリアのシューズブランド「ペリーコ（PELLICO）」が2026年秋冬コレクションを発表した。7月から9月上旬にかけて順次発売する。

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今シーズンのレザーシューズは、ブーツ、パンプス共に素材の「柔らかさ」を追求。特にブーツは、これまでは直立した際のシルエットの美しさを重視した硬い素材を使用していたのに対し、ルーズソックスのようにたわませて履くことができる柔らかなレザーを採用したアイテムを増やした。履き口の径は大きめに設計し、さまざまなスタイリングが楽しめる。日本の消費者は、夏の時期に開放感のあるサンダルに慣れると、足を締め付けるパンプスやブーツに抵抗感を示し、秋口の需要が伸び悩む傾向があったという。これを受け、快適性を高めることでサンダルから自然にシフトしやすいレザーシューズを提案する。

ペリーコはイタリアブランドだが、日本での人気が高いことから日本の消費者ニーズが製品開発に反映されやすく、柔らかな素材の使用も日本チームからの依頼によって実現したという。このほか、屋内や座敷で頻繁に靴を着脱する日本の生活様式に合わせた脱ぎ履きのしやすい構造や、日本人の足の骨格に合わせた痛みにくいデザインが採用されている。