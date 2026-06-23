ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会を戦う日本代表は、現在グループリーグ2戦を終えて1勝1分け。総得点の差でオランダに次ぐ2位となっている。英公共放送「BBC」は公式サイトで、決勝トーナメントの組み合わせをリアルタイムで更新中。暫定のものではあるが、日本を待ち受ける相手にファンから嘆きの声も上がっている。

F組の日本は初戦でオランダに2-2のドロー、2戦目ではチュニジアに4-0と完勝した。現在オランダと並び勝ち点4、得失点差も同じ＋4だが、総得点がオランダ7、日本6。現時点では日本がグループ2位に位置している。

「BBC」は現時点の結果を反映したトーナメント表をリアルタイムで更新している。それによれば現時点で日本の初戦はグループCで1位につける王国ブラジル。ここを突破すれば怪物エムバペ擁するフランスとコートジボワールの勝者と激突するようだ。8強に残ればイングランド、ポルトガル、メキシコ、カーボベルデの進出国が待ち受ける。

あくまで暫定の組み合わせになるが、X上では日本ファンが「ブラジル→フランス→イングランド→アルゼンチン→スペイン、で優勝（笑）」「日本のブロックだけが厳しい笑」「普通に日本ボスラッシュ過ぎるやろwww」「……2位通過は地獄じゃね？」「決勝ラウンドまで鬼レンチャンなF組……」「これ見ると1位通過と2位通過とでは天と地ほどの差があるな」「なんで3位のスウェーデンが1番楽な山なんだよ」などと嘆きの声をあげていた。



（THE ANSWER編集部）