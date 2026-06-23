ファーム再調整中の巨人・吉川尚輝内野手（３１）がミニキャンプを敢行している。１５日の登録抹消後は実戦を離れて連日のように振り込みとハードトレーニングを続ける。「身体のバランス」を復調へのキーワードに掲げて汗を流す背番号２を、野手担当の内田拓希記者が「見た」。

再起への思いがほとばしっていた。ファーム合流２日目となった１８日のＧ球場。吉川は気温３０度に迫る室内でマシンと向き合い、バットを振り続けた。時に両足を開いて斜めに構え、時に打席から約１メートル前に出る。「量をこなしてきっかけを見つけながら、なるべく早く１軍に上がれるようにやっていきたい」。インターバルなしで１時間以上の振り込みが終わる頃には、黒のアンダーシャツから汗がしたたり落ちていた。

昨年１０月に両股関節の手術。「立っているときの感覚が変わって、そのまま寝られるような感じだった」と長年の違和感が一掃された。２月の３軍キャンプは数時間のウェートトレに励むなど筋量も増えた一方で「体が良くなったのは間違いない。でも、新しい体のバランスに慣れようと悩みながらプレーしていた」と明かす。

３６試合で打率２割１分５厘。不振の原因として自己分析しているのは、繊細なボディーバランスの変化。新しい体に適応しようと、ミニキャンプで振り込みながら試行錯誤している。「リハビリの時はできなかったので」とＧタウン付近の３３４段の階段をダッシュするなど、体を極限まで追い込んでいる。

２３日からの２軍福岡遠征には同行せず、Ｇ球場で残留練習を続ける。自分に向き合う時間は「野球をやってるなーって感じですね」。アップデートした体との対話は「産みの苦しみ」と表現する。復活への階段は着実に上っている。