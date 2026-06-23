【ナッシュビル（米テネシー州）２２日＝後藤亮太】日本代表は、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを行った。

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体調不良でチュニジア戦の前日練習、同戦を欠場したＦＷ町野修斗が、別メニューながら、グラウンド上での練習を再開。練習後に取材に応じ「熱はかなりありました。ギリギリまでやれることはやったがダメでした」と明かし、ホテルで試合を見届けることになった心境について「本当に悔しいし、苦しかったですけど、僕がベンチにいても出来ることが少ないのかなというところはあったので。ピッチの上でやるためにここにきていますし、強い覚悟を持ってきたんですけど、苦渋の決断で、ホテルに残ることになりました」と打ち明けた。

それでも、前日に回復し、この日から練習を再開。オランダ戦は２―２で引き分け、チュニジア戦は４―０快勝したチームの一員として、第３戦のスウェーデン戦に向けて「もう一度コンディションを作る必要があるので、やれることはやりました。スウェーデン戦までに１００パー（％）に持っていけるようにやってもらっているので、ケアをしつつ上げていきたいです。チームがつないでくれたので、チームのためにまた頑張りたい。やるだけです」と話した。