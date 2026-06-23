◇パ・リーグ 西武7−8楽天（2026年6月22日 東京Ｄ）

アイドルグループ「カントリー・ガールズ」の元メンバーで、タレント・歌手の小関舞（24）が22日、自身のインスタグラムを更新。同日に東京ドームで行われた楽天―西武戦を生観戦したことを報告した。

小関は西武の小関竜也2軍監督の長女。試合は延長12回、試合時間4時間38分の大激戦となった。

小関は西武のユニホーム姿で観戦する写真とともに「延長12回、4時間半超えの試合。。。最後の最後までハラハラが止まりませんでした」と書き込んだ。

西武は激闘の末、今季3度目のサヨナラ負け。小関は最後まで声援を送り「12回裏でサヨナラを打たれてしまい負けてしまったけども、、ほんとに応援するの楽しかった！！心臓が今日の1日で鍛えられた気がする笑」と振り返った。

西武は本拠地・ベルーナドームで開催する7月22〜26日の5試合を、ファッションブランド「VARZAR（バザール）」とコラボした「VARZAR×LIONS コラボレーションシリーズ」として開催。

小関と、元カントリー・ガールズの森戸知沙希（26）、モーニング娘。’23の元リーダー・譜久村聖（29）の3人がアンバサダーに就任。小関と森戸は23日の日本ハム戦でセレモニアルピッチと、試合前にミニライブを行う予定になっている。