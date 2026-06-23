◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表はチュニジア戦後のリカバリー調整から一夜明けた22日（日本時間23日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニング施設で全体練習を再開した。25日（同26日）に1次リーグ最終第3戦スウェーデン戦（米ダラス）に臨む。FW後藤啓介（21＝フライブルク）はW杯初先発を照準に定めた。

全体メニュー終了後、後藤は感覚を確かめるかのように黙々とシュートを打ち込んだ。取材エリアでは「いつもと変わらず、しっかりスウェーデン戦に向けた準備ができた」と万全をアピール。ロンド（鳥かご）や8対8の実戦形式でも軽快に動いた。

20日（同21日）の1次リーグ第2戦チュニジア戦で後半39分から投入され、待望のW杯デビューを果たしたが、次は先発の機会も巡ってきそうだ。1次リーグ1、2位通過の場合、スウェーデン戦から決勝トーナメント（T）1回戦まで中3日でブラジルもしくはモロッコと対戦する可能性が高い。1トップは初戦から2試合連続でFW上田綺世（フェイエノールト）が先発。決勝Tを見据えたターンオーバーを敢行する可能性が高く、後藤は「常にやってやろうっていう気持ちがある。落ち着いて自分のプレーをするだけ」と備えている。

今季ベルギー1部でリーグ戦とプレーオフで計11得点を挙げた得点力はもちろん、周囲を生かしたポストプレーやワンタッチで好機演出も持ち味。1メートル91サイズを誇る大型FWは「自分のキャリアは正直どうでもいいというか。日本が勝ち進むこと、（森保ジャパンが）8年間で築き上げてきたもの、（チーム）全員が求めているものが達成できれば何でもいいと思う」と強い思いを示した。