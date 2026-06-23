◇サッカーW杯北中米大会

日本代表は22日（日本時間23日）、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ第3戦スウェーデン戦（25日、同26日）に向けて、ベースキャンプ地の米ナッシュビルで練習を再開した。体調不良で20日チュニジア戦のベンチ入りを外れたFW町野修斗（ボルシアMG）はピッチに姿を現し、別メニューで調整。既に体調は回復しており「チームのためにまた頑張りたい」と表情を引き締めた。

チュニジア戦が行われたメキシコ・モンテレイに入ってから体調を崩したという。「熱はかなりありました」と明かし、「苦渋の決断で、ホテルに残ることになりました」と説明した。チームは4―0の完勝。「やっぱり心強かったし、始まる前から心配はしていなかった。僕も早くピッチに立ちたいなという思いが強くなった」と力を込めた。

2試合で計22人の選手が起用され、フィールドプレーヤーでは町野、DF長友佑都（FC東京）の2人に出場機会がない。「まだ100％ではないですけど、スウェーデン戦までに100％に持っていけるようにやってもらっているので。ケアをしつつ上げていきたい」。前回22年カタール大会は出番なし。2大会連続で追加招集された“持ってる男”が、W杯デビューに向けて急ピッチで調整を続けていく。