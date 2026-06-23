巨人・浅野翔吾外野手（２１）が２２日、“福来たる打法”でチームを勢いづけることを誓った。２３日の広島戦（マツダ）は同学年で親交の深い俳優・鈴木福（２２）が始球式を務める。「いつか（坂本）勇人さんと亀梨（和也）さんのような関係性になれたらと思っています。そのためには自分が上に行かないと」と尊敬する世代トップランナーの前で、勝利につながる一打を放つ。

表情を引き締めた浅野が、１年ぶりの広島に足を踏み入れた。「久しぶりですし思い切ってプレーしたいですね」。マツダはルーキーイヤーの２３年８月にプロ１号を放った思い出の地だ。今季初昇格した２０日の中日戦（東京Ｄ）で決勝弾を放った勢いそのままに躍動する。

友人との再会が力になる。同じ０４年生まれの鈴木福とは３年前にテレビ番組がきっかけで交友が始まり、普段から連絡を取り合う仲だ。２月の春季キャンプ直前に会食した以来の対面を「すごくうれしいですね。『マル・マル・モリ・モリ！』のときから見ていましたし、同世代でトップの大先輩。頑張らないと」と心待ちにした。

２３日の広島先発は左腕の玉村。２０日にサウスポーの中日・大野からＶ弾を放った浅野にかかる期待は大きい。「気合を入れてやっていきたい。頑張ります」と燃える男のバットが、巨人に福を呼ぶ。（内田 拓希）