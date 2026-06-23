【ナッシュビル（米テネシー州）２２日＝岡島 智哉】日本代表は２２日、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、拠点のナッシュビルで公開練習を行った。

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第２戦チュニジア戦で大勝（４〇０）を収め、１勝１分けの勝ち点４（得失点＋４）で第３戦に臨む森保ジャパン。すでに決勝トーナメント進出をほぼ手中に収めている状況だが、状況だが「一戦必勝」の姿勢で勝利だけを目指し第３戦に臨む。

ここまでの２試合では、ベンチの選手たちの献身性もフォーカスされてきた。ＦＷ小川航基は「不満も漏らさず、チームが勝利するために、いろいろな思いを抱いている選手がいる中でも、パワーをチームに還元してくれている」と言及。ベンチの選手が立ち上がってピッチに声をかけ、積極的に水を渡す姿も話題となっており「本当に素晴らしいチームになってきている」と語った。ベンチメンバーもともに戦い、勝ち点４を積み重ねてきた。

この日も練習冒頭のウォーミングアップから和気藹々としつつ、締めるところは締めるいい空気感でトレーニングが進んだ。２試合連続先発のＭＦ中村敬斗も「本当に雰囲気がいい。ワンチームって感じがします」と手応えを示した。

勝ち点３のスウェーデンはＦＷイサク（リバプール）、ＦＷヨケレス（アーセナル）の豪華２トップを軸とした堅守速攻型のチーム。ＤＦ菅原由勢は「相手も勝たないと突破が難しくなるって状況だけど、それ以上に俺らも勝たなきゃいけないって思っている。Ｗ杯で負けていい試合なんてないし、日本代表の試合で負けていい試合もない。死ぬ気で勝ちにいくだけ」と気合を入れた。