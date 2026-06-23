1軍初登板へ向けて出番を待つ阪神・今朝丸が甲子園に“帰還”する。19日に初めて出場選手登録されて横浜遠征に同行。前カードのDeNA戦で登板機会は訪れなかったものの、今後も救援陣の一員としてスタンバイする。

「（横浜では）ブルペンだけだったんですけど、本当に凄くいい勉強になりました」

藤川監督がロングリリーフ要員として1軍に招集。23日からのヤクルト3連戦は甲子園が舞台となる。プロ入り後は、2軍戦でも聖地では登板がない。ただ、24年ドラフト2位右腕にとっては慣れ親しんだ場所。報徳学園（兵庫）時代は23年春、24年春夏と通算3度の甲子園出場を果たした。甲子園では計9試合登板で44回1/3を投げ、防御率2・03を誇り、2度の選抜大会準優勝。デビュー戦が本拠地となれば、虎党の熱い大声援が降り注ぐことは確実だ。

「（高校時代に甲子園は）経験していますけど、プロのマウンドとはまた違う。早く立ってみたい。（早く）投げたいです」

今季はファーム・リーグで11試合登板3勝2敗、防御率2・95をマーク。地元・兵庫出身の20歳は「どこが相手とかじゃなくて自分の投球ができたらいいかなと思います」。両親ら家族、知人も観戦に訪れる予定。期待を背負う大器が、甲子園でのプロ第一歩を待ち望む。（山本 浩之）