阪神・聖地で“W杯級”の熱投を――。23日ヤクルト戦に先発予定の才木は、6勝目へ向けて「今の状態でできる最高のパフォーマンスができるように」と意気込んだ上で、言葉を続けた。

「サッカー、めっちゃ面白いなと思いながら見ていた。見ていて盛り上がっているな、面白いなと。選手と、見てるファンが一緒に熱くなれるというのはすごくいい。それがスポーツの醍醐味（だいごみ）。野球で言ったら試合時間が3時間くらいあるけど、自分もそうだし、見てる人も、そういう時間になるとすごくいいと思う」

刺激を受けた。「ほんまに幼少期」にサッカー経験を持つという右腕。21日、横浜のチーム宿舎でW杯の日本―チュニジア戦をテレビ観戦し、スタメンで躍動する同学年の上田、堂安、冨安、田中らの活躍に胸を躍らせ、ピッチ上に負けない熱気で応援するサポーターに心を奪われた。

サッカーにできるなら、野球にもできるはず。連日、4万人超の熱烈な虎党が詰めかける甲子園。その声援は、日本代表サポーターにも決して引けは取らない。そこに自身の快投という要素を加え、球場全体を、W杯をも上回るボルテージに導くことが理想だ。

目下、自身2連敗中。そこで今回の中6日の調整期間は、従来なら残留調整だった19〜21日の横浜遠征にも同行した。その意図こそ明かさなかったが、工夫を凝らして調整を進めてきた。甲子園では今季3勝2敗ながら、防御率1・10と抜群の安定感を誇る背番号35。“ヤク払い”を果たし、ワールドクラスの熱狂を甲子園にもたらす。（松本 航亮）