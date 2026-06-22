親の預貯金や生活費の使い方を、子どもが詳しく知る機会は多くありません。元気に暮らしているようであれば、子どもが親の通帳の中身まで確認しないのが一般的でしょう。しかし、相続手続きで初めて口座の動きを見たとき、生前の親が抱えていた事情に気づくことがあります。残高の多さや少なさだけでは見えない生活の跡が、通帳には残されています。

「母は困っていないと思っていた」…相続手続きで見た通帳

浩司さん（仮名・56歳）は、78歳で亡くなった母・節子さん（仮名）の相続手続きを進めていました。父は10年前に他界しており、節子さんは実家で一人暮らしをしていました。

母の年金は月20万円ほど。持ち家で住宅ローンもなく、浩司さんは「母はそこまでお金に困っていない」と思っていました。帰省するたびに「何か必要なものはない？」と聞いても、節子さんはいつも「大丈夫よ。自分のことは自分でできるから」と答えていました。

ところが、相続手続きのために金融機関で取引履歴を確認した浩司さんは、思わず息をのみました。年金が入るたびに数万円単位で現金が引き出され、さらに月に一度、見知らぬ口座へ送金が続いていたのです。

「これは何のお金なんだ……」

通帳の記録をたどると、その送金は数年前から続いていました。金額は毎月3万円から5万円ほど。年にすると数十万円になります。残高は大きく減っていたわけではありませんが、年金生活の母にとっては決して小さな負担ではありませんでした。

浩司さんが親戚に確認すると、送金先は母の妹にあたる叔母でした。叔母は夫を亡くしたあと体調を崩し、生活に困ることが増えていたといいます。節子さんはその事情を知り、誰にも言わずに援助を続けていたのです。

「迷惑をかけたくなかったんでしょうね。お姉さんにだけは頼っていたみたいです」

親戚の言葉を聞いた浩司さんは、しばらく黙り込みました。母は自分の生活を切り詰めながら、妹の暮らしを支えていたのです。

総務省『家計調査（2025年）』によると、65歳以上の単身無職世帯では、可処分所得約11.8万円に対し、消費支出は約14.8万円で、平均では毎月約3万円の不足が生じています。節子さんは年金月20万円と平均より多い収入がありましたが、医療費や住宅の維持費に加えて親族への援助が続けば、余裕があったとはいえません。

浩司さんは、母が冬でも暖房を控えめにしていたこと、古い冷蔵庫を買い替えずに使っていたことを思い出しました。

「もっと早く気づけなかったのか」

通帳の入出金記録は、母が長年口にしなかった負担を静かに物語っていました。

相続手続きで初めて知った…母が誰にも言わず背負っていたもの

浩司さんは最初、母に黙って援助を受けていた叔母に複雑な感情を抱きました。しかし残された手帳を読むうちに、その思いは少しずつ変わっていきます。

手帳には、送金額や生活費のメモとともに、「今月は少し苦しいけれど、妹が安心して眠れるならいい」と書かれていました。節子さんにとってその援助は義務ではなく、家族を見捨てられない思いから続けていたものだったのです。

ただし家族間の援助が長く続くと、支える側の生活を圧迫することがあります。高齢期には医療や介護の費用が急に必要になることもあり、善意だけで抱え込むには限界があります。

介護保険制度では、要介護認定を受けることで訪問介護や通所介護などのサービスを利用できます。また、生活に困窮する場合には自治体の福祉窓口や地域包括支援センターなどに相談する道もあります。家族だけで支えようとすると、必要な制度につながる機会を逃してしまうこともあります。

浩司さんは、叔母にも事情を確認しました。叔母は涙を流しながら「お姉さんに甘えてしまった」と話しました。責める気持ちが消えたわけではありません。それでも浩司さんは、母が望んでいたのは誰かを責めることではなく、妹が暮らしていけることだったのだろうと思いました。

毎月の引き出しや送金の記録は、母が自分の暮らしを守りながら、妹を支え続けた証でもありました。

親が元気に見えても、家計や親族関係の悩みを子どもに話しているとは限りません。だからこそ、無理に踏み込むのではなく、困ったときに相談できる関係をつくっておくことが大切です。