阪神・下村海翔投手（24）が、23日のヤクルト戦（甲子園）から1軍へ本格合流する予定であることが22日、分かった。これまで1軍練習に3度参加してきたが、今回は1軍デビューを見据えた措置となる。24年4月に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた23年ドラフト1位右腕。21日にはファーム・リーグのオリックス戦（豊中）で7回1安打無失点とアピールしていた。

「圧巻の83球」で、臨戦態勢は整ったと言っていいだろう。21日のファーム・リーグ、オリックス戦で7回無失点の快投を見せた下村が、23日から1軍本隊に合流することが濃厚となった。

24年4月のトミー・ジョン手術から2年余りが経過した。一進一退のリハビリ課程を下を向くことなくこなし、先月22日の同オリックス戦で中継ぎとして実戦デビュー。今月5日の同戦では初先発し、3回無失点と結果を出した。12日の同ソフトバンク戦では5回3失点ながら、1軍先発を見据えて打席にも立った。そして21日は7回を83球で零封した。

ファーム・リーグ通算4試合で、防御率2・25と安定感を見せ、1、3、5、7イニングと階段を上ってきた。背番号19の次なる照準は“真のデビュー戦”だ。梅雨時期の悪天候に左右される可能性もあるが、順調ならば、26日からの広島3連戦（マツダスタジアム）以降にベールを脱ぐことになる。

4月26日、5月2日に、右肘の状態確認を兼ね、藤川監督を前に甲子園でブルペン投球。交流戦の予備日に組まれた16日の西武戦（甲子園）から3日間も、1軍選手と一緒に汗を流した。「雰囲気を経験させてもらって、ありがたみを感じる」と虎将の親心に感謝しつつ「先輩に限らず、いろんな人に（調整法などの）話は聞いている」と貪欲な姿勢ものぞかせていた。「ケガをしている間は、野球の悩みすら本当に何もなかった。打たれても抑えても成長」とも語り、プロデビューの地がどこであろうとも、しっかりと腕を振る覚悟を示している。

「今のところは健康にできている。一番は、そこを継続することが大事かなと思う」

甲子園のお膝元、兵庫県西宮市出身で、阪神が38年ぶりの日本一に輝いた年のドラフト1位。新たなスター誕生の瞬間が、刻一刻と近づいている。

≪下村の経過≫

▽24年4月11日 トミー・ジョン手術をすでに受け、退院したことを球団が発表。

▽10月22日 甲子園での秋季練習に参加。藤川監督から「焦らず、ゆっくり調整して」と声をかけられる。

▽25年4月10日 SGLで初めて捕手を座らせてのブルペン投球。

▽8月17日 SGLでシート打撃初登板。最速153キロを計測。下旬に2度目の登板後は不調でペースダウン。

▽26年1月29日 SGLで捕手を座らせてのブルペン投球を再開。

▽2月14日 春季キャンプ宜野座組に合流。

▽4月26日 1軍の練習に初参加。

▽5月22日 ファーム・リーグ（2軍）のオリックス戦（SGL）で実戦デビュー。1回を1安打1失点。最速152キロ。

▽6月5日 2軍オリックス戦（SGL）で初の先発。3回を無安打無失点。最速153キロ。

▽16日 1軍練習に3度目の参加。

▽21日 2軍オリックス戦（豊中ローズ）で7回を1安打無失点のハイクオリティースタート。