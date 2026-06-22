住宅購入では、価格や間取り、資産性に目が向きがちです。特にタワーマンションは「高い」「見栄」「管理費が重い」といった印象を持たれることもあります。しかし、共働き世帯や子育て世帯にとっては、立地や管理体制、日々の時間短縮が大きな価値になる場合があります。住まいの満足度は、広さだけでは測れません。

「高すぎる買い物では」…タワマン購入前、迷っていた夫婦

翔一さん（仮名・43歳）と妻の美咲さん（仮名・41歳）は、都内で働く共働き夫婦です。世帯年収は約1,600万円。小学生の子どもが1人おり、以前は郊外の3LDK賃貸マンションで暮らしていました。

部屋は広く、家賃も都心より抑えられていました。しかし、夫婦にとって大きな負担だったのは通勤時間です。翔一さんは片道1時間以上、美咲さんも乗り換えを含めて50分ほどかかり、朝は毎日慌ただしく過ぎていました。

子どもの学童のお迎え、夕食づくり、翌日の準備。通勤で体力を使い切ったあとに家事をこなす生活は、少しずつ夫婦の余裕を奪っていました。

そんなとき検討し始めたのが、職場に近いエリアのタワーマンションでした。駅直結に近く、スーパーや病院、学習塾も徒歩圏内。共用部には宅配ボックスやゲストルーム、防災備蓄もありました。

一方で、価格は決して安くありません。管理費や修繕積立金も含めると、毎月の住居費は以前より大きく増える見込みでした。

「本当にここまで払う価値があるのかな」

翔一さんは何度も悩みました。世帯年収1,600万円とはいえ、教育費や老後資金を考えれば、無理なローンは避けたいところです。夫婦は金融機関の借入可能額をそのまま使うのではなく、頭金を多めに入れ、毎月返済額が家計を圧迫しすぎない範囲に抑えることにしました。

購入から半年後、翔一さんはこう話します。

「タワマンにして正解でした」

通勤時間が短くなったことで、朝は子どもと一緒に朝食をとれるようになりました。帰宅後も、以前より余裕を持って宿題を見られます。雨の日でも駅やスーパーまでの移動が楽になり、共働きの生活動線は大きく変わりました。

資産性よりも大きかった、「日々の安心」

翔一さん夫婦が住み替え後に強く感じたのは、建物管理の安心感でした。以前の賃貸では、共用部の清掃状況や宅配物の受け取り、防犯面に小さな不満がありました。現在のマンションでは管理人が常駐し、共用部も整えられています。

「子どもが一人で帰ってくる日も、以前より不安が少なくなりました」

美咲さんはそう話します。もちろん、タワーマンションだから絶対に安全というわけではありません。ただ、オートロックや防犯カメラ、管理体制が整っていることは、共働き世帯にとって大きな安心材料でした。

また、防災面への意識も変わりました。高層階ならではの停電時の不便やエレベーター停止のリスクはあります。その一方で、マンション全体で防災備蓄や非常用設備について説明を受けたことで、夫婦は自宅の備えを見直すようになりました。

国土交通省『住生活基本計画（全国計画）』では、住宅の安全性や高齢者・子育て世帯が安心して暮らせる住環境の確保が課題として示されています。住まいは単なる資産ではなく、日々の暮らしを支える基盤でもあります。

もちろん、タワーマンション購入には注意点もあります。管理費や修繕積立金は将来上がる可能性があり、住宅ローンに加えて固定資産税もかかります。資産価値が維持されるとは限らず、売却したいときに希望価格で売れる保証もありません。

翔一さん夫婦も、購入を「得だった」と単純には考えていません。

「広い家に住むより、時間に余裕ができる家を選んだという感覚です」

その言葉どおり、夫婦にとっての価値は価格上昇ではなく、毎日の生活が回りやすくなったことでした。

タワーマンションは、誰にとっても正解ではありません。収入、家族構成、勤務先、教育方針、将来の支出によって向き不向きがあります。ただ、住居費だけを見て高いか安いかを判断すると、通勤時間や家事負担、防犯、管理といった見えにくい価値を見落とすこともあります。

翔一さん夫婦にとってタワマン購入は、背伸びの買い物ではありませんでした。共働きの時間と安心を守るために、住まいの優先順位を見直した結果だったのです。