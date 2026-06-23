大好評の月イチ企画「X（旧ツイッター）で選手に聞きタイガー」の第3回は、今季支配下登録された嶋村麟士朗捕手（22）。Xで募集した質問の中から、休日の過ごし方など、売り出し中の若虎の素顔に迫った。

【Q】仲がいい選手はいますか？（ムッサさん）

【A】やっぱり同い年の選手は仲がいいですね。前川や中川は入ったときからいますけど、今年は立石だったり、同い年のドラフト入団してきた選手も増えたので、うれしいですよね。いつか『03年会』をしたいです。

【Q】打撃に立つときに意識しているところはありますか（MLさん）

【A】タイミング。これが一番ですかね。そこを合わせないと球が速いと遅れてしまって、いい結果につながらないですし。打席で始動を早めに取ったりできるようにするためにも、事前の準備は大切にしたいと思います。

【Q】オフの日の過ごし方やリフレッシュ法を教えてください（mihocchiさん）

【A】サウナですね。最初からどこへ行くかは決めずに、その日にSNSを使ってどこがいいかな…って探して、ここ！って決めて行くのが好き。サウナ後に、その店舗のくつろげるスペースで、ゆっくりするのはリフレッシュになりますね。

【Q】高知のおすすめスポットがあれば教えてください！（オーガストナイトさん）

【A】お酒が好きな人は、やっぱり、ひろめ市場じゃないですかね。僕は高知の自然が大好きなので、仁淀川、四万十川。水の音で落ち着けるし、雑音が一切ない。鳥の声も聞こえたりして、ボーッとできて気持ちいいですよ。