本紙評論家の能見篤史氏（47）が注目のオリックス選手の本音に迫る企画「能見さんが聞く！！」。26年シーズンの3回目は吉田輝星投手（25）を直撃した。昨年3月に受けた「右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）」から復活を遂げ、今季はここまで勝ちパターンの一角を担うなど18試合に救援登板。いまだ抱える肘の違和感と付き合いながらも、攻めの投球を続ける。その裏に隠された思考法などを明かした。

（取材・構成 阪井 日向）

能見氏（以下、能見） 吉田輝星投手、よろしくお願いします！トミー・ジョン手術は、リハビリ期間もめちゃくちゃ長いし、大変だったと思うんですよ。復帰しても最初は絶対に違和感があるでしょう？

吉田 よろしくお願いします！まだ違和感はありますけど、だんだんとマシにはなってきて…って感じです。違和感はあっても、ほぼ一昨年ぐらいの出力には戻ってきているので。（状態は）上がっているとは思います。

能見 違和感って何となく分かるんですけど。その違和感って怖さなのか。痛みはないでしょう？

吉田 痛みはないんです。何か、しっくりこない感じで。リハビリ中だったら、投げ始めの1カ月ぐらいは（投げる距離も）近い距離だったので何の違和感もなく、左投げと変わらないぐらいだったんですけど。そこからやっぱり（出力を）上げていくごとに、筋肉に“石”が挟まっている感じというか、痛くはないけど、何かゴロゴロする感じがあったりしますね。

能見 多分、人によって違和感は違うと思うんですけど、言語化できるところがなかなかなくて。復帰したら万全だと思っているファンの方々がたくさんいると思うんです。だけど、実はそうじゃない。トミー・ジョン手術を受けた投手がマウンドに上がっている時、“ちょっと違和感がある、それでも頑張って投げている”という姿をファンの方に見てもらうと、また見方も変わってくると思う。ところで、違和感は消えるものなのかな？

吉田 1年半から2年ぐらいまでは消えないって話はよく聞きます。違和感が消えることを望みに、頑張っています。今のところ不安になるくらい肘が張っているとかはないですね。

能見 なるほど。試合ではランナーがいる時だったり、いろんな場面で登板するケースが多い。ゲームを凄く左右するような場面もあるけど、怖さはあるじゃないですか？

吉田 あまりないですね（苦笑い）。

能見 凄いですね（笑い）。僕は逆だったので。“ああ〜いきたくない”って思う。

吉田 僕も元々は、その思考でした。復帰戦が2点差の満塁（※1）だったんですけど、ヒットもダメだし、ホームランが一番最悪。その最悪のケースから考えていくと、その日に投げる球種とかも（ブルペンでの）ピッチングから違ったりします。（相手が）レイエスだったので、もうスライダー、フォーク、ストレートはあまり練習せずに、シュートを10球だけ投げてマウンドに行きました。最悪を考えて、そうならないようにどうしようと考えて練習、予習しておく感じです。不安を消してからマウンドに行く努力はしています。

能見 ブルペンの中で、肩をしっかりつくって自分のボールで勝負する投手もいれば、吉田投手みたいに打者を打ち取るための準備、予習をしてイメージをしながらマウンドに上がる投手もいて、タイプが全然分かれます。なかなか、吉田投手のように考えられる投手は少ない。

吉田 本当はあまり考えたくないんですけどね。術後ということもあって、出力が出るか、出ないかもその日によって変わったりするので。調子が良くて球速が150キロぐらい出ていたら、もう真ん中に向かって初球とか投げるんですけど、144キロとかしか出ない時もある。ちょっと工夫をしてから真っすぐを投げないとファウルにならないとか…。リハビリ中にいろいろと考えていたら、そういう考えになりましたね。

能見 素晴らしい。それは、これからも絶対に役に立つところなので。抑えている投手は、場面によってしっかり考える投手が多い。いいと思います。

吉田 野球ができない期間に、そういうことばかりを考えていました。ファイターズの時は守りに入って、失敗をたくさん経験しました。初球、シュートで入って、逃げでボール球のスライダーをとりあえず投げてからもう一回勝負、みたいな感じでした。だから今は先手、先手で投球したいという思いはあります。あとはリハビリを乗り越えた自信も、多少はあると思います。

能見 中継ぎの立ち位置的には非常に難しいところだと思うんですよ。勝っている時も、ランナーを背負っている時もいかないといけないし。負けているところでもいかないといけないのが一番難しい。でも、吉田投手の考え方を聞いた限り、適任の場所でもあるのかなと。いろんな打者のこと、チームの流れも考えながらというのは、今は吉田投手しかできないのかなと感じた。大変だと思いますけど、頑張ってほしいと思います！最後に、残りのシーズンの抱負を聞かせてください。

吉田 50試合登板のペースできているので。チームの順位も順位なので、たくさん投げたいです。あとは、7回とかも投げる時があるので、そういう、もっと勝ちに関わるポジションで投げることも目標にしながら、しっかり任された場面で抑えて。リハビリも続いている形でシーズンを過ごしているので、そこも怠らずにやりたいなと思います。

（※1）4月25日の日本ハム戦（京セラドーム）、2点リードの7回2死満塁で24年9月28日の楽天戦以来、574日ぶりに1軍登板。レイエスを初球142キロのシュートで一邪飛に打ち取り、1球で窮地をしのいで復活を遂げた。