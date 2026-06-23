今季1軍未昇格の広島・末包昇大外野手（30）が、自身の現在地について語った。昨季は123試合に出場し、チーム日本人選手最多11本塁打をマークしたが、5年目の今季は打撃不振で2軍暮らしが続く。ファーム・リーグでは目下、打率・226、4本塁打、18打点。ただ5月下旬から約1週間のミニキャンプを経た今、状態は上昇傾向にある。巻き返しに向け、「いろんな引き出しを出しながら、いい内容を増やしていきたい」と意気込んだ。

末包は、もがきながらも、着実に上昇の階段を上っている。昨季は63試合で4番に座り、自己最多123試合に出場した和製大砲だが、今季はここまで1軍出場なし。壁を打破すべく、意識改革に努めているという。

「5月末まで納得できるような感じではなかった。シフトチェンジじゃないですけど、1週間遠征に行かずに練習して、内容や質を上げるにはどうしたらいいかを考えた。内容が良くなって、数試合で（首脳陣に）数字的にも上がってきたと思ってもらえたら、勝負はできると思う」

昇格にはいまだ数字的に物足りない部分がある。それでも底は抜けた。春先はチーム内競争に勝ち抜こうという意識が強くなり過ぎて、数字にばかり気を取られた。自然と打席でも余裕がなくなり、「とにかく打つことだけを考えていて、ゾーンに来たら、とにかく振るという感じでやっていたが、（狙い球ではない球にも）バットが止まらなかった」。心の焦りがバットに伝わり、悪循環を生んでいた。

4月は打率2割を切るなど、極度の不振に陥った。そこで何かを変えようと、5月26日から同31日にかけて実戦を離れ、大野練習場で“ミニキャンプ”を敢行。本来の武器である長打力を取り戻すために、打球を打ち上げる練習などメニューを改めた。そして考え方も改めた。枝葉ではなく、幹を太く――。

「打たないといけないですけど、自分の中で線引きしてやっている。（5月末までは）結果だけを求めにいく感じになっていた。良かった時もあるが、長くは続かない。冷静になってやっていけば、リラックスして打席にも入れる」

新たな気持ちで臨んだ6月は、出場10試合で打率・300、1本塁打、5打点。「最近は少しボールに対してのラインが出せるようになってきた」。取り組みが、結果に反映されてきた。

「たとえ1軍に呼ばれても打てなかったら“ほらね”となる。2軍で打っても…という見られ方をする。だから“1軍に上がった時に打てるのか”と考えながらやっている。いろんな引き出しを出しながら、いい内容を増やしていきたい」

数字を急激に上昇させることは難しいが、内容面を充実させることはできる。心は熱く頭は冷静に――。末包は歯を食いしばり、チャンスをうかがう。 （長谷川 凡記）