故障班で調整を続ける巨人・山崎伊織投手（２７）が、２４日の３軍・スバル戦（Ｇ球場）で実戦復帰することが２２日、分かった。短いイニングの見込みだが、約１か月半ぶりのマウンドで最終チェックに入る。

昨季チーム最多１１勝で３年連続２ケタ勝利をクリアした右腕。６年目の今季は開幕投手の筆頭候補に挙がっていたが、３月中旬に右肩コンディション不良で戦線離脱。５月３日の２軍戦で一度実戦復帰を果たしたが、わずか２球で「右肩違和感」のため緊急降板した。

懸命なリハビリを経て今月６日に本格的なブルペン投球を再開。１３日に石塚、宇都宮の打撃投手を務めて４１球を投じた。１６日には約１か月ぶりの実戦形式となるライブＢＰに登板。打者６人に２２球を投げ安打性１本、１奪三振で最速１４９キロをマークし「しっかりと全力で腕を振れたので（患部の）不安は全くない。あとはもうちょっと投げていくだけ」とうなずいていた。

１軍先発陣ではチームトップ５勝の井上、ドラ１竹丸らを筆頭に、今季初勝利から３連勝中の戸郷らも奮闘を続けている。この日、広島入りした橋上監督代行も「山崎投手も含め若い投手がどんどん戻ってきてローテに入ってくれれば、チーム内の競争も激しくなってさらに強力な投手陣になる。オールスター前くらいに入ってきてくれれば」と改めて期待を寄せた。まずは完全復活への第一ステップを踏む。

◆今季の山崎

▽３月中旬 右肩コンディション不良で故障班に合流。

▽５月３日 ファーム・リーグの広島戦（Ｇタウン）で実戦復帰を果たすも、別箇所の右肩違和感のため、わずか２球で降板。

▽６月６日 座った捕手へのブルペン投球を再開し、直球を中心にカーブ、スライダー、フォークも交えて３３球。

▽同１０日 ２度目のブルペン入りで６９球。

▽同１３日 Ｇ球場で石塚、宇都宮の打撃投手を務めて４１球を投じ、最速１４６キロをマーク。

▽同１６日 約１か月ぶりの実戦形式となるライブＢＰで打者６人と対戦。２２球を投げ安打性は１本、１奪三振で最速１４９キロを計測し「元気に投げ終わることを一番にしていたのでよかった」。