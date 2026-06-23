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様々なロケの賞レースを生み出してきた「相席食堂」。6月23日（火）の放送で、新たなるロケの頂上決戦「THE ＆」が開幕する！

Ｂ＆ＢやKing＆Prince、タッキー＆翼など、その名に“＆”を持つ二人組は時代を彩り、世界を動かしてきた。そんな“＆コンビ”の四天王が淡路島を舞台にロケで激突。令和最強の“＆コンビ”を決定する。

“＆”がつく４組のコンビは、それぞれひとりずつのロケの後、合流してコンビでロケを行うというルール。審査は千鳥が行い、ひとりパートが各５点、コンビパートが10点の計20点。大悟とノブの合計40点満点で採点し、勝敗を決定する。

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淡路島を４つのエリアに分け、４組が別々のエリアでロケに挑む今大会。それぞれの個性が際立つ“＆コンビ”四天王がエントリーし、２週にわたって行われる。

前半戦では、コンビを組んで35周年のベテランものまねコンビが西海岸エリアで新旧のものまねを炸裂。コンビパートでは人気バンドのアリスが再来！？ また、結成８年にして大人気のギター＆ダンスユニットは北東部エリアでロケを行うが、ひとりパートの力量の差が大きすぎて…！？

さらに、後半戦では大波乱！ 採点で勝敗のつく賞レースのはずが、千鳥が採点を投げ出すまさかの事態に！？

いまだかつてない衝撃の展開となった「THE ＆」。はたして、令和最強の“＆コンビ”となるのはどのコンビなのか！？

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MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は6月23日よる11時10分から放送。TVerでも無料配信。



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