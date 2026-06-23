矢沢永吉、48年ぶりの春ツアー『ゴールドラッシュ2027』開催決定！「春ツアー、やることとなりました！頑張ります」

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矢沢永吉が、2027年4月から全国ツアー『ゴールドラッシュ2027：矢沢永吉』を開催する。

■『ゴールドラッシュ2027：矢沢永吉』は、全16公演で実施予定

2027年より、これまでの秋冬開催から、春へと開催時期を移し、あらたな気持ちで4月から6月にかけて、日本全国を巡る。

春のコンサート・ツアーは自身のバンド Z’s（ゼッツ）名義で2016年に行っているが、矢沢永吉としては1979年の『The One Night Show 1979 CONCERT TOUR』以来、48年ぶりとなる。

『ゴールドラッシュ2027：矢沢永吉』は、全16公演を予定。その他、ツアースケジュール、チケット情報などの詳細は、近日発表される。

■矢沢永吉からのメッセージ

ファンの皆さんこんにちは、矢沢永吉です。

いつも、ファンの皆さんの沢山の応援と気持ち、

心から感謝しています。

今まで毎年、街から街、本当にファンのみなさんと一緒に走って来ました。

数年前から自分なりにずっと考えていた事、

色々な意味で、暮れの秋冬ではなく、

4月～6月頃に変えられないか…

もっと歌い続けたい！

海外の連中に負けたくない！そんな思いでいました。

そんな中ここにお伝え致します。

2027年最初の春ツアー、

やることとなりました！

頑張ります。

■リリース情報

2026.06. 03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BORDER」

https://eikichiyazawa.lnk.to/BORDER

■関連リンク

矢沢永吉 OFFICIAL SITE

https://www.eikichiyazawa.com/