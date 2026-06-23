『THE MUSIC DAY 2026』にブルーノ・マーズが出演決定！番組のためにスペシャルステージを披露

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ブルーノ･マーズが7月4日放送の日本テレビ『THE MUSIC DAY 2026』に出演する。

■3年前には総合司会の櫻井翔と対談した特別インタビューを紹介

16度のグラミー賞受賞、Spotify史上初となる月間リスナー1億5,000万人突破、2024年には21世紀の海外アーティストとして初めて東京ドーム7連続公演ソールドアウトを達成するなど、常に音楽シーンの歴史を塗り替えてきたブルーノ・マーズ。

3年前に来日した際には、総合司会の櫻井翔と対談した特別インタビューが番組内で届けられた。

そして、今回は『THE MUSIC DAY』のために特別なステージを披露する。どんなあらたな「音楽の物語」を届けてくれるのか？ 必見だ。

なおブルーノ・マーズは、2027年1月より日本での史上最大級のドームツアーを開催することが決定。1月4日の愛知・バンテリンドームナゴヤを皮切りに1月28日の東京・東京ドームまで日本全国6都市12公演で実施される。詳細はツアー特設サイトで。

■番組情報

日本テレビ系『THE MUSIC DAY 2026』

07/04（土）13:30～22:54

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

出演者：IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、ブルーノ・マーズ、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会

＜特別企画＞

坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一

（※五十音順）

■関連リンク

Bruno Mars来日公演特設サイト

https://www.livenationhip.co.jp/all-events/bruno-mars-tickets-ae147754

『THE MUSIC DAY 2026』公式サイト

https://www.ntv.co.jp/musicday/