炎と黒煙が上がる校舎に一時、多くの児童が取り残され、大惨事になりかねない状況だった。

初期消火や避難誘導に課題がなかったか検証し、学校現場で教訓を共有すべきだ。

東京都北区の滝野川第三小学校で１９日、火災が発生し、児童３３０人が避難する事態となった。この火事で児童と教師ら計１１人が重軽傷を負った。

火元は４階の音楽準備室とみられる。隣の音楽室では５年生児童２４人が授業を受けていた。

教師らが避難させようとした時、すでに１階につながる階段の防火シャッターは閉まっていた。音楽室には、袋の中を滑って地上に逃げる「救助袋」が設置されていた。教師は使用を試みたが、うまく使えなかったという。

そのため、児童を一人ずつ抱えて窓から幅数十センチのひさしの上に避難させた。児童らはその後、消防隊員に救助された。

児童の一人は「ひさしには柵がなく、落ちそうで怖かった」と話した。煙が迫っており、極めて危険な状況だったと言えよう。

死者が出なかったのは幸いだった。教員は児童の命を懸命に守ったのだろう。そうであっても、火が小さいうちに消し止めることはできなかったのか、救助袋をなぜ有効活用できなかったのか、などは検証せねばならない。

最大の疑問は、火の気がないはずの音楽準備室から出火したとみられていることだ。

部屋の隅には電気ストーブや送風機があり、近くから焼けた衣類のような物も見つかった。第三者が外部から侵入した形跡はなく、警察は失火とみている。出火原因の特定を急いでもらいたい。

この小学校では毎月、避難訓練を実施していた。ただ、火を使う給食室や家庭科室、理科室からの出火を想定し、音楽室周辺は念頭に置いていなかったという。

電化製品は、コンセントの隙間にたまったホコリが湿気を吸うと、火花が出て火事になることがある。梅雨の季節は時に注意が要る。全国の学校で改めて危険箇所がないか点検してほしい。

火が出る可能性のある場所の周辺に紙類や衣類などを置かないようにすることも心がけたい。

学校では昨年２０８件の火災が起き、３３人が負傷した。消防法の施行令によると、学校の場合、１１階以上のフロア以外はスプリンクラーの設置義務がない。

今回の火災も短時間で燃え広がったとみられる。効果的な初期消火の方法も再検討が必要だ。