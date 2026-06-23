カレン・チェンが挙式を報告

フィギュアスケートの北京五輪団体金メダルメンバー、カレン・チェン（米国）がインスタグラムで結婚式を挙げたことを報告した。純白のウェディング姿を公開し、幸せいっぱいのニュースに「美しすぎて眩暈が…」と祝福と称賛が寄せられている。

チェンは白のウェディングドレス姿でお相手の男性とキスを交わすなど、挙式の様子をアップ。幸せをシェアした。

投稿には「May 14, 2026」と添えられており、先月14日に式を挙げたものとみられる。投稿にはマディソン・チョック、ジェイソン・ブラウンらスケーター仲間から祝福が寄せられている。

さらに、海外ファンからも「王女！」「おめでとう！」「オーマイガー！」「美しい写真！ おめでとう！」「美しすぎて眩暈が ワオワオ ゴージャス」「とても美しい」とドレス姿のチェンに対する称賛が寄せられた。

26歳のチェンは女子シングルで米国の第一線で長く活躍。2017年全米選手権を制し、世界選手権は2度4位に入った。五輪は2018年平昌（11位）、22年北京（15位）と2度出場し、北京は団体金メダルに貢献した。このシーズンを最後に競技の第一線を退いた。

その後、コーネル大学に通い、セカンドキャリアをスタート。結婚したお相手もインスタグラムによると、同大学出身の男性という。



（THE ANSWER編集部）